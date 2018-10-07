Bayern Münih'in iki oyuncusu evlendi

Bayern Münih kadın futbol takımının iki oyuncusu Lucie Vonkova ve Claudia van den Heiligenberg evlendi.

Bayern Münih kadın futbol takımı oyuncularından Lucie Vonkova ve Claudia van den Heiligenberg evlendi. Forma giydikleri Bayern Münih sosyal medya hesabında çifti tebrik eden bir mesaj paylaştı.

Almanya eşit evliliğe ‘evet’ demişti

Almanya'da eşit evlilik hakkı 30 Haziran 2017’de Alman Federal Meclis’te yapılan oylama ile yasal olarak tanındı. Oylamada, 393 milletvekili eşit evliliği onaylarken, 226 milletvekili de karşı oy kullanmıştı.

Eşit evlilik hakkının yasalaşmasından önce ise ülkede LGBTİ+'lar, 2001 yılında elde ettikleri “tescilli hayat arkadaşlığı” hakkı ile nikâhsız heteroseksüel çiftlerde olduğu gibi ortak soy isim imkânından ya da ölüm-ayrılık hallerinde medeni hakları düzenleyen kanuni çerçeveden faydalanıyordu.