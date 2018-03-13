Bayern Münih 3 eksikle İstanbul'a geliyor

Robben, Tolisso ve Coman kafileye dahil edilmedi

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında yarın Beşiktaş\'ın konuğu olacak Bayern Münih\'in kadrosu belli oldu.

Vodafone Park\'ta 20:00\'de başlayak olan karşılaşma öncesinde Bayern Münih\'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kingsley Coman, Arjen Robben ve Corentin Tolisso\'nun Beşiktaş maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Kırmızı-Beyazlı ekibin, İstanbul kafilesinde yer alan isimler şu şekilde: Ulrecih, Starke, Früchtl, Wagner, Süle, Hummels, Thiago, Ribery, Martinez, Lewandowski, James Rodriguez, Rafinha, Bernat, Boateng, Rudy, Vidal, Müller, Alaba Kimmich

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-Robben, Coman, Levandovski ve diğer B.Münihli futbolcular stattan çıkarlarken (ARŞİV)

