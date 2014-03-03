Bayern kendi liginde oynuyor



Alman birinci futbol ligi Bundesliga’da 23’üncü hafta karşılaşmaları tamamlandı. Bundesliga’da herkes Bayern Münih’i kim durduracak diye soruyor. Lig lideri ve neredeyse artık şampiyon gözüyle bakılan Bavyera ekibi daha önce üst üste 7 kez berabere kaldığı Schalke’yi bu kez evine 5-1’lik mağlubiyetle gönderdi. Maçın en iyi oyuncusu, sonuncusu penaltıdan olmak üzere üç gole imza atan Arjen Robben'di (15. / 28./ 77.). Bayern'de skora katkı sağlayan diğer isimler David Alaba (3.) ve Mario Mandzukic (24.) oldu. Skorun daha da farklı olmasını takımının en iyi ismi olan Schalke kalecisi Ralf Fährmann önledi.

Konuk takımın tek golünü kendi ağlarını havalandıran eski Schalkeli Rafinha attı (64.). 75’nci dakikada Mandzukic'i ceza alanı içinde düşürerek penaltıya sebebiyet veren Schalkeli savunmacı Kyriakos Papadopoulus kırmızı kart görünce mavi-beyazlılar son çeyrekte 1 kişi eksik mücadele etti. Sahasında üst üste 20’nci maçını kazanan Bayern Münih, Bundesliga’daki yenilmezlik serisini de 48 maça çıkardı. Şampiyonluk rekortmeni, aynı zamanda en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 20’ye yükseltirken, Schalke dördüncü sırada kaldı.

Leverkusen yine yenildi

Bayer Leverkusen’de bir türlü toparlanamıyor. 23’ncü haftada Mainz’ı konuk eden kırmızı-siyahlılar rakibine 1-0 yenilerek üst üste beşinci resmi maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Maçın tek golünü Maxim Choupo-Moting attı (37.). Bayer Leverkusen bu yenilgiyle puan cetvelinin ikinci sırasındaki takipçisi Borussia Dortmund’a kaptırdı.

Borussia Dortmund ise Nürnberg engelini 3-0’lık skorla geçti. Jürgen Klopp’un takımı ilk yarıda yakaladığı sayısız gol fırsatını bonkörce harcadı. 51’nci dakikada topu yakın mesafeden ağlara gönderen savunmacı Mats Hummels gol perdesini açan isim oldu. 64’üncü dakikada farkı 2’ye yükselten Robert Lewandowski hem 15’nci sezon golüne imza attı hem de gol krallığı yarışında tek başına liderliğe yükseldi. Henrich Mchitarjan 83'ncü dakikada skoru belirleyen isim oldu.

Hoffenheim ilk kez 6 gol attı

23’üncü haftanın pazar günü oynanan maçında Wolfsburg’u konuk eden Hoffenheim rakibini 6-2 mağlup etti. Hoffenheim böylece Bundesliga’da ilk kez bir maçta altı gol birden atmış oldu. Ev sahibi takımın lig beşincisi karşısındaki gollerini 12'nci sezon golünü kaydeden Robert Firmino (4.), Niklas Süle (37.), Anthony Modeste 2 (39./43.), penaltıdan Sejad Salihovic (82.) ve Sven Schipplock (86.) attı.

Bas Dost (15.) ve Ivan Perisic’in (76.) golleri Wolfsburg’a puan getirmeye yetmedi. Konuk takım Christian Träsch’in kırmızı kart görmesi nedeniyle 81’nci dakikadan itibaren sahada bir kişi eksik mücadele etti. Üç haftadır kazanan ‘Kurtlar’ bu mağlubiyetle dördüncülüğe yükselme fırsatını kaçırdı.

Alt sıraları ilgilendiren pazar gününün diğer maçında Eintracht Frankfurt Stuttgart’ı 2-1 yendi. Tempolu geçen maçta konuk Stuttgart Martin Harnik’in golüyle (31.) ilk yarıyı önde tamamlandı ancak daha sonra farkı artıracak fırsatları değerlendiremedi. Son 10 dakikada maçı çeviren ev sahibi Frankfurt Jan Rosenthal (80.) ve Alexander Meier’in golleriyle (89.) sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla puan cetvelinde 12’nci sıraya yükselen Frankfurt ekibi düşme hattından az da olsa uzaklaşarak rahat bir nefes aldı. Tarihinde ilk kez üst üste sekiz yenilgi alan Stuttgart 15’nci sırada olmasına rağmen düşme hattındaki Freiburg ile aynı puana sahip (19.).

Kalecilerden kendi kalelerine birer gol

Eintracht Braunschweig ile Borussia Mönchengladbach arasında oynanan haftanın enteresan maçı 1-1 sona erdi. Maçtaki iki golü de kaleciler kendi kalelerine attı. Önce 25’nci dakikada Gladbachlı Raffael’in kullandığı köşe vuruşunda Braunschweig kalecisi Daniel Davari topu dizine çarptırarak kendi ağlarını havalandırdı ve takımı 1-0 geriye düştü. Ancak beraberlik golü bu kez Gladbach kalecisi Ter Stegen’in hatasından geldi. Savunmaki arkadaşı Filip Daems’in geri pasını rahat poziyonda kontrol edemeyen milli kaleci, topun kendi ağlarına gitmesine engel olamadı. 1’er puan ne ligde kalma mücadelesi veren Braunschweig’ı ne de Avrupa kupalarını hedefleyen Mönchengladbach’ı memnun etti.

100. kuzey derbisinin galibi Bremen

Hamburg’da teknik direktör değişikliği bir hafta işe yaradı. Geçen hafta yeni hocası Mirko Slomka yönetiminde çıktığı ilk maçta Borussia Dortmund’u 3-0 yenerek süpriz bir sonuca imza atan Hamburg, bu hafta 100’üncü kuzey Almanya derbisinde konuk olduğu Werder Bremen’e 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Avusturyalı Zlatko Junuzovic maçın tek golünü atarak (19.) tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışan takımına çok önemli 3 puan kazandırdı. Hamburg’un 16’ncılıktaki yeri değişmedi.

23’üncü haftanın bir diğer mücadelesinde Augsburg ile Hannover 96 1-1 berabere kaldı. Konuk takım 21’nci dakikada Mame Diouf ile öne geçerken, oyuna sonradan giren Ragnar Klavan 55’nci dakikada Augsburg’a beraberliği getirdi. Hannover bugüne kadar Augsburg ile altısı birinci lig, ikisi ikinci ligde olmak üzere oynadığı hiç bir maçı kazanamadı.

Haftanın cuma günü oynanan açılış maçında Hertha Berlin ile Freiburg 0-0 golsüz berabere kaldı.

Puan durumu

1.Bayern Münih 65

2.Borussia Dortmund 45

3.Bayer Leverkusen 43

4.Schalke 41

5.Wolfsburg 39

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16.Hamburg 19

17.Freiburg 19

18.Braunschweig 16

24’üncü haftanın programı

08 Mart Cumartesi, TSİ 16:30

Hannover 96 – Bayer Leverkusen

Schalke 04 – Hoffenheim

Mönchengladbach – Augsburg

Stuttgart – Eintracht Braunschweig

Hamburg – Eintracht Frankfurt

Wolfsburg – Bayern Münih

Nürnberg – Werder Bremen (TSİ 19:30)

09 Mart Pazar

Freiburg – Borussia Dortmund (TSİ 16:30)

Mainz – Hertha Berlin (TSİ 18:30)