Bavyera'da trende bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde Regensburg ile Nürnberg arasında sefer yapmakta olan hızlı tren ICE'de Cumartesi sabahı bıçaklı saldırı düzenlendi. Polis yetkilileri saldırı sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını, trenin Oberpfalz bölgesindeki Seubersdorf'da durduğunu bildirdi.

Oberpfalz Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, sabah saat 09.00'a doğru polise "bir ICE treninde yolculara saldırıldığı" yönünde ihbar geldi. Polisin kısa süre içinde saldırganı yakaladığı, edinilen ilk bilgilere göre çok sayıda kişinin yaralandığı, şu anda tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Saldırının nedeni hakkında bilgi verilmedi. Polisin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn sözcüsü de Regenburg-Nürnberg hattının sabah saat 09.00'dan beri tren seferlerine kapalı olduğunu duyurdu.