Bavul dergi de "Evde kal" çağrısına destek verdi: Nisan sayısı e-dergi formatında ücretsiz olarak okurla buluştu

Çin'in Vuhan kentinden yayılarak birkaç ay içinde 74 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlere kapandı. Çoğu iş yeri kapanırken kültür-sanat aktiviteleri de teker teker iptal edildi. Birçok şarkıcı ve oyuncu sosyal medya üzerinden canlı performans gerçekleştirerek adeta bir kampanya başlatırken, bu dayanışmaya sokak-edebiyat dergisi Bavul da dahil oldu. Bavul, #EvdeKal çağrılarına destek vererek Nisan 2020 sayısını e-dergi formatında ücretsiz olarak okurlarına sundu.

Derginin 55’inci sayısında Selami Şahin, Demet Evgar, Can Bonomo, Serra Yılmaz, Damla Sönmez, Jehan Barbur, Sinan Kaynakçı, Orçun Sünear ve Yekta Kopan #EvdeKal kapağına katkıda bulunarak evde yapılacak alternatifleri listeledi.

E-dergi formatında ve ücretsiz olarak erişilebilecek dergide bu isimlerin yanı sıra Ataol Behramoğlu, Emre Kongar, Şükrü Erbaş, Ercan Kesal, Timur Soykan , Otisabi, Hakan Demir, Sedef Orman, Erdal Güney, Ali Murat İrat, Pınar Ergün, Aydilge, Esin İris, Nuran Taşhan, Damla Yılmaz, Burak Abatay ve Önder Abay gibi isimler yazı ve çizimleriyle yer aldı.

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