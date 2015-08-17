AKP-MHP görüşmesinden de koalisyon veya erken seçim anlaşması çıkmadı

CHP ile olumsuz sonuçlanan koalisyon görüşmelerinden dört gün sonra bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'deki odasında bir araya gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bahçeli'nin kendilerine "Olabilecek senaryoları bir araya getirerek, bir koalisyon mümkün görünmüyor" dediğini açıkladı. Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin "Azınlık hükümeti, kısa süreli seçim hükümeti ve erken seçime 'hayır' dediğini" duyurdu. Davutoğlu, "MYK ve Sayın Cumhurbaşkanı’yla istişare ettikten sonra gerekirse görevi iade edeceğim" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, CHP'nin ardından MHP ile de olumsuz sonuçlanan koalisyon müzakeresi sonrasında, AKP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

Bir yol haritası ifade etmiştim. Bunu aksamadan sürdürüyoruz. Bunun bilinmesi, her şeyin meşruiyet ve saygı içerisinde götürüldüğünün anlaşılması açısından mühimdir. Sayın Bahçeli’yle bir araya geldik. Hem Kılıçdaroğlu hem de Bahçeli’yle de görüşürken diğer tarafla görüşeceğimi paylaşmıştım.

Gayet samimi, dürüst, açık yürekli bir görüşme gerçekleştirdik. Önce güvenlik operasyonları bağlamında bilgi paylaşımı oldu. Sayın Kılıçdaroğlu’na da aktarmıştım. Sayın Bahçeli’ye de kapsamlı bir şekilde geldiğimiz aşamayı paylaştım. Ülkemizin hükümetsiz kalmaması için mutabık kaldığımız şekilde görüşmek istediğimi ifade ettim. Kendisi de açık bir ifadeyle ve tam bir dürüstlük ve samimiyet içinde daha önce kamuoyunda paylaştığı 4 ilke çerçevesinde, AK Parti’yle koalisyonun mümkün görmediğini ifade etti. Saygıyla karşıladığımızı ifade ettim.

'Bahçeli, koalisyona da erken seçime de destek vermeyeceğini açıkladı'

Olabilecek senaryoları bir araya getirerek, bir koalisyon mümkün görünmüyor, AK Parti’yle seçim koalisyonu mümkün görünmüyor, azınlık hükümetini desteklemeyeceğini ifade etti. Erken seçim oturumuna katılacaklarını, destek vermeyeceklerini ifade etti.

17-25 Aralık konusunda, bunların paralel bir yapılanma çerçevesinde yürütülen bir darbe teşebbüsleri olduğunu ama şeffaflık konusunda her türlü adımı atacağımızı ifade ettim.

Maalesef çok arzu etmemize rağmen gerek Sayın Kılıçdaroğlu’yla gerekse Sayın Bahçeli’yle bir koalisyon oluşturmanın zemininin olmadığı açık bir şekilde ortaya çıkmış durumdadır.

İlk fırsatta MYK’yı toplayarak istişare edeceğim, daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı’yla istişare edeceğim.

'MYK ve Sayın Cumhurbaşkanı’yla istişare ettikten sonra gerekirse görevi iade edeceğim'

Soru&Cevap

23 Ağustos’a kadar görevi devredecek misiniz?

Bu tablo maalesef bütün çabalarımıza rağmen, 9 opsiyon zihnimde var demiştim, Sayın Bahçeli’yle kalan 4 opsiyon, bunların olamayacağını söylemesiyle mümkün olmadı. Siyaset çözüm bulma sanatı, hiçbir kapıyı kapatmış değiliz. Şu anki tablo itibariyle koalisyon ihtimalini gerçekleştirebilecek bir yol gözükmüyor. Bana da hükümet kurma görevi verildiği için elimden gelen bütün çabayı gösterdim. Yapılabilecek herhangi bir yol olmuş olsaydı imtina etmezdim. Ama aynı şekilde siyaset belli kurallar ve ilkelerle yürüdüğü zaman saygınlığını koruyabilir. 116. madde bir süreç öngörüyor. 23 Ağustos’tan sonra Cumhurbaşkanı’mızın takdir etmesi halinde erken seçime gidilecek. 9 Temmuz’dan bu yana olabilecek bütün yolları denediğime inanıyorum. Bugün dört formül üzerine konuştuk. Zemin yoksa, saygım sonsuz. Bu anlamda yeni adım atmayı gerektirecek bir tablo yok. MYK ve Sayın Cumhurbaşkanı’yla istişare ettikten sonra gerekirse görevi iade edeceğim.

MHP’den bir öneri geldi mi?

Hayır böyle bir öneri MHP tarafından getirilmedi. Güvenlik ve terörle mücadele bağlamında bilgilendirmenin hemen sonrasında Bahçeli zaten almış oldukları kararı ifade ettiler. Koalisyonu, bu 4 şartlarını, bu kendi şartları. Müzakere sonucunda bir anlaşmazlık söz konusu değil. Daha sonra diğer ihtimalleri de, azınlık hükümetine destek, bir erken seçim kararının da mümkün olmadığını ifade etti. Kendisinin hayır diyeceklerini ifade etti.

Bu konuda da sayın Bahçeli’yi açık ve samimi gördüğümü de ifade edeyim. İki genel başkan, iki akademisyen, iki devlet adamı olarak zikredilen hususlarla ilgili düşüncelerimi paylaştım. Başta pozisyon zaten netleşmişti. Ama toplantı süresince de açık yürekli bir istişare imkanı bulduk.