Başakşehirliler sağlık için yürüdü

İSTANBUL,(DHA) - BAŞAKŞEHİRLİLER, Dünya Yürüyüş Günü münasebetiyle sağlık yürüyüşünde bir araya geldi. Yürüyüş sonunda katılımcılara elma ikram edildi.

Sular Vadisi çıkışında yer alan Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu önünden başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda sona eren yürüyüş öncesinde diyetisyenler tarafından sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapıldı ve broşürler dağıtıldı.

“Şişmanlık kader değil”, “Hareket ediyoruz, mutlu yaşıyoruz”, “Günde 10 bin adım”, “Harekete devam et, obeziteye veda et” dövizlerinin taşındığı yürüyüşün sonunda katılımcılara elma ikram edildi.

Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşe; Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, İlçe Spor Müdürü Koray Emre Kara, Başakşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Doğan Uysal, Başakşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İdris Kurtuluş ile Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu’nun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

“SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YÜRÜYÜŞ ÇOK ÖNEMLİ”

Başakşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Doğan Uysal, sağlık yürüyüşüyle ilgili yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nın 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında tüm yurtta eşzamanlı olarak düzenlediği bu etkinlik ile sağlıklı yaşam için yürüyüşün önemine dikkat çekip farkındalık oluşturmak istedik” diye konuştu.

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