Barzani: Kerkük Kürdistan'ın kalbidir

DİYARBAKIR,(DHA)- IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, bugün Kerkük\'e gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, Peşmergenin Kerkük\'ü koruduğunu ve bundan sonra da korumaya devam edeceğini belirterek, \"Kerküksüz Kürdistan, kalbi olmayan insana benzer. Kerkük\'ü zor kullanarak Kürdistan\'dan ayırmak isteyen tüm güçlere, tüm taraflara karşı Kürdistan halkı son ferdine kadar savunmaya hazırdır. Hiç kimsenin Kerkük\'ün güvenlik ve istikrarını bozmasına izin vermeyeceğiz\" dedi.

\'KERKÜK\'TEKİ SORUNLARIN SEBEBİ BAĞDAT\'

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Yardımcısı ve IKYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Kosret Resul ve Kerkük Valisi Necmettun Kerim ile Kerkük\'ü ziyaret edip kentteki etnik ve dini kesim temsilcileri ile görüştü. Peşmergenin Kerkük\'ü koruduğunu söyleyen Barzani, Peşmergenin bundan sonra da Kerkük\'ün kimliğini ve kentini korumaya devam edeceğini ifade etti. Kerkük\'ün de Irak Kürdistan\'ın diğer bölgeleriyle birlikte bağımsızlık referandumuna katılmasının yasalara aykırı olmadığıni söyleyen Barazani, \"Kerkük\'teki sorunların tek sebebi Bağdat\'tır. Bağdat\'ın Irak anayasasında da belirtilen ve Kerkük\'te referandum yapılmasını öngören 140. maddeyi uygulamaması Kerkük\'te sorunların büyümesine neden oldu\" dedi.

\'REFERANDUMA KARŞI OLANLARA SAYGIMIZ VAR\'

Barzani, Kerkük’ün her zaman barış, kardeşlik ve birlikte yaşam için model bir şehir olarak kalacağını da belirterek, \"Kerküksüz Kürdistan, kalbi olmayan insana benzer. Kerkük’ü zor kullanarak Kürdistan’dan ayırmak isteyen tüm güçlere karşı Kürdistan halkı son ferdine kadar savunmaya hazırdır. Hiç kimsenin Kerkük’ün güvenlik ve istikrarını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bizim referanduma karşı olan tüm kesimlere saygımız var. Ama onların da Kerkük halkının büyük çoğunluğunun isteğine saygı duyması gerekiyor. Ki Kerkük halkının büyük çoğunluğu referandumu destekliyor\" diye konuştu.

\'KERİM\'İN GÖREVDEN ALINMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ\'

Bağdat ile ortak yaşam için çok çabaladıklarını, ancak bütün çabalarının boşa gittiğini belirten Barzani, \"Bundan sonra Bağdat ile iki iyi komşu olmak istiyoruz\" dedi. Irak Parlamentosunda Kerkük Valisi Necmedin Kerim\'in görevinden uzaklaştırılması için başlatılan girişimlere de değinen Başkan Barzani, \"Biz sayın Necmedin Kerim\'in görevinden alınmasına izin vermeyeceğiz\" dedi.

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