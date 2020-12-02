Barış Pehlivan, yeni çıkan 'Metastaz: 2 Cendere' kitabını anlattı: Bizzat AKP'li bir bakanın ismini görerek okuyacaklar!

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Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın 'Metastaz: 2 Cendere' kitabı bugün okuyucuyla buluştu. Gazeteci Semra Topçu'nun Youtube kanalında kitap ile ilgili bilgiler veren Barış Pehlivan, "Bu kitapta Fettullahçılar'dan boşalan koltuklara oturan tarikatların, cemaatlerin, grupların artık neler yaptığını, yeni paralel yapılanma koltuklarını nasıl doldurduklarını örnekleri ve belgeleriyle anlatıyoruz. Okurlar, 2019 yerel seçimlerinden 2 hafta önce CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu'na nasıl kumpas kurulmaya çalışıldığını bizzat bir AKP'li bakanın ismini görerek okuyacaklar" dedi.

Okuru neler bekliyor?

Pehlivan kitabın içeriğinde hangi konuların üzerinde duruklarını şöyle anlattı;

"Örneğin 2019 yerel seçimlerinden 2 hafta önce CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu'na nasıl kumpas kurulmaya çalışıldığını bizzat bir AKP'li bakanın ismini görerek ilk kez okuyacaklar. Bir ahlaksız teklifin perde arkasını okuyacaklar. Yargıda gücünü Cumhurbaşkanı'ndan aldığını iddia eden bazı avukatların, hakimleri nasıl baskı altına aldığını, almaya çalıştığını okuyacaklar. Hakimler ve savcılar bizim o çok tartıştığımız davaların perde arkasını bizim için yazdı, onu okuyacaklar. Kapatılan cinayetleri, adliyenin arka sokaklarında yapılan pazarlıkları okuyacaklar."

"Yayınlanacağını duyanlar bizi mart ayında tutukladılar"

"Kitabı aslında bahar aylarında yayınlamayı düşünüyorduk ama yayınlanacağını duyanlar bizi mart ayında tutukladılar" diyen Pehlivan "Biz cezaevinden çıkınca 'Ne gazetecilik sevdamız ne de adil bir geleceğe olan inancımız bitti' dedik" ifadesini kullandı.

Pehlivan "Bu kitabı yazarken tutuklandınız. Bu sizi korkutmak için miydi yoksa ulaşmaya çalıştığınız bilgilere ulaşmanızı engellemek için miydi, tutukluluğunuz bu kitabı nasıl etkiledi?" sorusuna şu yanıtı verdi;

"Sadece kitabı geciktirdi"

"Bu kitabın aslında yazılmasını geciktirmek istediler, yazılmamasını istediler. Etkileme anlamında sadece kitabı geciktirdi. Hapse giren insanı hapisle korkutmak özellikle politik davalarda çok zordur. Biz cezaevini ikinci kez deneyimledik. Sonuçta gazeteciliğe devam etmek istiyorsak u kitabı okurla buluşturmalıydık, sonuçta boşuna çekilmedi bunca acı. Bu kitaptaki her şey belgeli, her şey gerçek, biz buna güvendik. Gazetecilerin de böyle korku duvarlarını aşması gerekiyor. Topluma cesaret vermesi gerektiğine inanıyoruz."

"Cendere biraz da 'Yapmayın, etmeyin' uyarısıdır"

"Biz Fettullahçılar 15 Temmuz'u yapmadan önce de uyardık, dinlemediler, 15 Temmuz'dan sonra akılları başlarına geldiğini iddia ettiler" diyen Pehlivan "Maalesef yine benzeri yöntemleri kullanan gruplara yol görünüyor. Cendere biraz da bunun hikâyesidir. Cendere, 'Yapmayın, etmeyin, bu sıkışıklık Türkiye'nin yararına değildir. Bu nefessiz bırakma Türkiye'nin yararına değildir' uyarısıdır" diye konuştu.

TIKLAYINIZ - Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun 'Cendere' kitabı çıktı; "Kendini devlet olarak sunanların, çoğu zaman kendi örgütünü devlet sayanlar olduğunu görüyorsunuz"