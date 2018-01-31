Barış Manço Kadıköy'de anılacak

İSTANBUL,(DHA)- USTA sanatçı Barış Manço ölümünün 19’uncu yılında Kadıköy’de anılacak. Full Aksesuar grubunun konser vereceği anma gecesinde Manço’nun ailesi, sevenleri bir araya gelecek ve onun şarkılarını söyleyecek.

Barış Manço’nun, Kadıköy Belediyesi’nin Manço Ailesi ile birlikte ve Halkbank’ın desteğiyle müze haline getirdiği Moda’daki evi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Ocak günü 24.00’e kadar ziyaretçilere açık olacak. Barış Manço’nun eşyalarının olduğu ev ücretsiz olarak gezilebilecek. Manço\'nun ölüm yıldönümü olan 1 Şubat Perşembe akşamı ise Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi\'nde anma etkinliği yapılacak. Full Aksesuar grubunun konser vereceği gecede Manço’nun ailesi, sevenleri bir araya gelecek ve onun şarkılarını söyleyecek. Caddebostan Kültür Merkezi\'nde gerçekleşecek olan ücretsiz konser saat 20:00’de başlayacak.

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