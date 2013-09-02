Barış gücü birliği İskenderun'da

Lübnan'ın güneyinde Şaitiye kasabasında, 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasındaki savaştan sonra, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ardından oluşturulan Barış Gücü bünyesinde yer alan Türk İstihkam ve İnşaat Bölüğü, 20 Ekim 2006 tarihinde görev yapmaya başladı. TBMM'nin 6 Temmuz 2013'te aldığı kararla, BM Lübnan Geçici Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk İstikam İnşat Bölüğü Komutanlığı'nın görev süresi 5 Eylül 2013'te sona ereceği gerekçesiyle tahliye gerçekleştirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurlar ile Limakport İskenderun'a demirleyen TGC A1600 İskenderun askeri gemisi ile yurda dönen 213 kişilik Türk birliği için karşılama töreni düzenlendi. Törene, İskenderun Kaymakam vekili ve Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Hakan Atınç, Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Nejdet Atilla Demirhan ve Türk birliğinde görevli askerlerin aileleri katıldı. Tören, Tuğgeneral Hakan Atınç'ın tören bölüğünü selamlamasıyla başladı. Lübnan'daki 7 yıllık görevi başarıyla tamamlayarak, yurda 213 personelle döndükleri tekmilini veren Türk birliğinin komutanını çiçekle karşılayan Tuğgeneral Atınç, "Yurda hoş geldiniz" dedi. Kaymakam vekili Abdulaziz Aydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Atınç, Deniz Üs Komutanı Tuğgeneral Demirhan, Lübnan'da görevli Türk askerlerinin aileleriyle de selamlaşarak sohbet etti. Tuğgeneral Atınç'ın bölüğü selamlamasının ardından askerler kendilerini bekleyen aileleriyle buluştu.

Askerlerin ailelerine kavuşmasında duygulu anlar yaşandı. Törenin ardından protokolde bekleyen askerlerin eş ve çocukları koşarak yakınlarına sarıldı. Aileler ve çocuklar aylardır göremedikleri yakınlarıyla dakikalarca hasret giderdi.

İkizlerini ilk kez kucağına aldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Lübnan'dan yurda dönen Türk birliği resmi geçit gerçekleştirdi. Lübnan'daki birlikte görevli askerlerle kucaklaşan ailelerin buluşması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Çocuklar, eşleri, babaları, kardeşleri, askerlerle uzun uzun sarılarak hasret giderdi.

Bu arada Lübnan'daki birlikte görev yapan Uzman Çavuş Fatih Özdal da 6 ay önce dünyaya gelen ikiz çocukları Gökçen ve Kaan'ı ilk kez gördü. Fatih Özdal'ın babası Şuayip Özdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun yaklaşık 7 aydır Lübnan'da bulunduğunu ve çocuklarını sadece internetten gördüğünü söyledi. Hasibe Özdal da eşini 7 aydır görmediğini ve çok özlediğini anlatarak mutlu ve gururlu olduğunu kaydetti. Uzman Çavuş Fatih Özdal'ın ise çocuklarını kucağına aldığında duygulandığı görüldü. Özdal, çocuklarını ilk kez gördüğünü belirterek, vatan topraklarını döndüğü için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Uzman Çavuş Nejdet Çebel ise Türkiye'ye Lübnan'da en iyi şekilde temsil ettiklerini anlatarak, "Kazasız belasız tekrar vatanımıza döndüğümüz için çok mutluyum" diye konuştu. Çebel'in kızı Gizem ise babasını çok özlediğini, kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

'Lübnan halkının gönlünde yer ettik'

Lübnan'daki Türk İstihdam ve İnşaat Bölüğü'nün Komutanı Binbaşı Halil Serdar Canbaş, "7 yıl boyunca bize verilen her türlü inşa görevini yaptık. Aynı zamanda, sivil halkla askeri işbirliği kapsamında, ilişkilerimizi en iyi şekilde geliştirdik. Projeler yaptık, Lübnan halkının gönlünde yer ettik. Verilen görevleri en iyi şekilde icra etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Türk halkını, orada en iyi şekilde temsil ettik ve yurda döndük" diye konuştu.

Uzman Çavuş Gürdal Yıldız da Lübnan'da bulunan tüm askeri birliklerin kendilerini örnek aldığını belirterek, "Kışlamız örnekti. Herkes orada yaptığımız hizmetlere hayran kaldı" dedi.

Birlik Lübnan'da ne yapıyor?

Lübnan'ın güneyindeki Şaitiye kasabasında 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasındaki savaştan sonra, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ardından oluşturulan Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde 20 Ekim 2006 tarihinden itibaren göreve başlayan söz konusu kara bölüğü, Türk hükümetinin aldığı kararın ardından dün Lübnan'daki görevini sona erdirdi.

Türkiye'nin UNIFIL bünyesinde görev yapan deniz gücünün bir fırkateyn ile görevine devam edeceği belirtiliyor.

Bölükte bugüne kadar 2 bin 955 personelin görev yaptığı kaydedildi.

Birliğin BM Lübnan Görev Kuvveti komutasında istihkam ve inşaat alanında kendilerine verilen tüm görevleri başarıyla yerine getirken, birliğin görev kuvvetinin karargahının genişletilmesi, Lübnan-İsrail arasındaki Mavi Hat'ta 46 sınır taşı inşaası, her türlü yol yapım ve zemin düzenlemesi çalışması, helikopter alanı ve nöbet kulesi inşaaları yaptığı bilgisi verildi.

Birliğin sivil asker işbirliği kapsamında bilgisayar dershaneleri başta olmak üzere çeşitli dershanelerin kurulması, çocuk park alanları inşaası, sağlık taramaları, başarılı Lübnanlı öğrencilerin sosyal ve kültürel gezi kapsamında Türkiye'ye gönderilmesi, Ramazan ve Kurban bayramlarında köy ziyaretleri, yardım paketlerinin dağıtılması gibi görevleri de yerine getirdiği de kaydedildi.