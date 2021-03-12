Barcelona'da büyük değişim kapıda

Barcelona büyük bir değişimine hazırlanıyor. Eski günlerini arayan Katalan ekibinin birçok futbolcuyla yollarını ayırması, Erling Haaland ve Georginio Wijnaldum'a ise transfer teklifinde bulunması bekleniyor.

Barcelona'da ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Joan Laporta'nın, radikal kararlara imza atacağı konuşuluyor.

İspanyol basınına göre, kulüp yönetimi, ilk olarak birçok futbolcudan kulüp bulmasını isteyecek.

Sezon bitiminde transfer için düğmeye basmaya hazırlanan yönetimin transfer listesi ise hayli kabarık.

Barcelona'nın hedefindeki ilk ismin Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland olduğu iddia edildi.

Başkan Laporta'nın, Luis Suarez'den sonra hücum hattında yaşanan sıkıntıyı, 20 yaşındaki yıldız ile çözmek istediği belirtiliyor.

Transfer gerçekleşirse takım, Messi-Haaland ikilisinin liderliğinde bir oyun planı benimseyecek.

Katalanların hedefindeki diğer ismin ise Liverpool forması giyen Georginio Wijnaldum olduğu kaydedildi.

30 yaşındaki futbolcunun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli orta saha oyuncusunun da transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.