T24 LogoT24 Logo
Spor

Banvit, Stefan Bircevic ile anlaştı

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA) Banvit, geçen sezon İstanbul BBSK'da oynayan Stefan Bircevic ile anlaşma sağladı

26 Haziran 2018 20:58

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA)

Banvit, geçen sezon İstanbul BBSK\'da oynayan Stefan Bircevic ile anlaşma sağladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit geçtiğimiz sezon İstanbul BBSK’da oynayan Sırp oyuncu Stefan Bircevic ile anlaştı. Bircevic geçen sezon Basketbol Süper Ligi’nde 12.5 sayı ve 4.6 ribaund ortalamaları ile oynarken FIBA EuroCup’ta da 11.5 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları ile mücadele etti. Son olarak 2016 yazında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Olimpiyat Oyunları’nda Sırbistan Milli Takımı forması giyen Bircevic, ülkesi ile birlikte 5 maça çıktı ve gümüş madalya kazandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ErdemBBSKStefan BircevicTahincioğlu Basketbol Süper LigiBanvitBBSKdaSırpBircevicBasketbol Süper LigindeFIBA EuroCuptaSonBrezilyanın RioJaneiroOlimpiyat Oyunlarında Sırbistan Milli TakımıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24