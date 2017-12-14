Banvit Başantrenörü Filipovski: "Taraftarımızla birlikte daha güçlüyüz"

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA)- BANVİT Başantrenörü Sasa Filipovski, kazandıkları Umana Reyer Venezia maçına ilişkin, \"Takımın ortaya koyduğu performanstan çok memnun kaldım\" dedi.

FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde C Grubu\'nda Banvit, lider İtalyan temsilcisi Umana Reyer Venezia\'yı evinde özellikle ikinci yarıda gösterdiği başarılı performans sonrası 90-62 mağlup etti. Maçı değerlendiren Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski, bu galibiyetin çok önemli olduğunun altını çizerek, \"Buraya gelinceye kadar belli bir güven kaybına uğradık. Takımın ortaya koyduğu performanstan çok memnun kaldım. Oyunculara, taraftara, teknik ekibe ve en başta yönetime teşekkür ediyorum. Taraftarların her maçta salonu doldurmaları halinde onlarla birlikte daha güçlüyüz” diye konuştu.

İtalya takımı Umana Reyer Venezia\'da ise Başantrenör Walter De Raffaele, kötü oynadıklarını ve ilk periyot dışında pek varlık gösteremediklerini belirterek, \"Üçüncü çeyrekte de Banvit bayağı risk aldı. Banvit’i tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu galibiyetin ardından Banvit, 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle haftayı 2\'nci sırada tamamladı. Lider Strasbourg IG\'nin averajla gerisinde yer alan Banvit, bir sonraki maçında Slovenya temsilcisi Union Olimpija ile deplasmanda karşılaşacak.

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