Bandırmaspor-Niğde Belediyespor: 2-0

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Tolga Ahmet Kalaycı (x), Kürşathan Akın (xx), Sinan Bilen (xx)

BANDIRMASPOR: Ali (xxx)- Birhan (xx), Mesut (xx) (Dk.62 Hüseyin xx), Üstün (xx), Özgür (xxx), Erhan (xx) (Dk.83 Oğuzhan), Berkay Can (xx), Gökhan (xxx), Bahri Can (xxx), Emre (xx) (Dk.75 David Deniz xx), Adem (xxx)

NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin (xx)- Seçkin (xx), Mehmet Gürkan (xx) ( Dk. 61 Ali xx) Hakan (xx), Tunç Murat (xxx), Sefa (xx), Oktay (xx) (Dk.46 Hasan xx), Eren (xx), Cabir (xxx) (Dk. 83 Uğur), Taner (xx), Volkan (xx)

GOLLER: Dk.28 Gökhan 90+4 Hüseyin (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Erhan, Özgür, Emre, Birhan (Bandırmaspor) Cabir, Sefa, Tunç Murat (Niğde Belediyespor)

İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta Bandırmaspor, Niğde Belediyespor’u 2-0 yenerken üst üste ikinci galibiyetine ulaştı.

3\'üncü dakikada ilk tehlikeli atağını konuk takım yarattı. Mehmet Gürkan’ın ortasında Tunç Murat, kale önünde topa dokunamadı.

4\'üncü dakikada Bandırmaspor, Erhan’ın ceza alanı dışından şutu ile gole çok yaklaştı. Kaleci iki hamlede topa sahip oldu.

13\'üncü dakikada soldan Gökhan’ın ortasında Adem, ceza alanı dışında topla buluşarak topa sert vurdu. Kaleci topu dışarı çeldi.

27\'inci dakikada Niğde Belediyespor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Ani gelişen atakta Mehmet Gürkan’ın ara pasıyla Tunç Murat kaleci ile karşı karşı kaldı. Kaleci topu kornere gönderdi.

28\'inci dakikada sağdan Emre’nin ortasında Ceza alnı içinde topla buluşan Gökhan sert bir şutla ağlarla buluşturdu: 1-0.

32\'inci dakikada Bahircan’ın sağdan ortasında Üstün, topu kalecinin üzerine gönderdi.

54\'üncü dakikada Niğde Belediyespor kalesi önünde meydana gelen karambolde Adil’in kafa vuruşunda top üst direkten oyuna alanına döndü.

60\'ıncı dakikada Erhan’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Üstün’ün sert vuruşu yandan dışarı çıktı.

90+4\'üncü dakikada ikinci yarıda oyuna dahil olan Hüseyin, ceza alanı içinde topla buluşarak iki rakip oyuncuyu çalımladı ve topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0

Maç 2-0 Bandırmaspor’un üstünlüğü ile sonra erdi.

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