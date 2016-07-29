Cezaevinden generalliğe; Balyoz ve Askeri Casusluk davaları sanığı 7 general ile darbeye direnenlere terfi

29 Temmuz 2016 19:07
TSK içinde örgütlenen cuntanın 15 Temmuz gecesi yaptığı darbe girişimi sonrası alınan önlemler, 13 gün sonra toplanan Yüksek Askeri Şûra'nın (YAŞ) kararlarına da yansıdı. Darbe girişime direnen Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı korgeneralliğe terfi ettirildi. 'Paralel Devlet Yapılanması'nın (PYD) kumpası olduğu' ileri sürülen Balyoz ve Askeri Casusluk davalarından beraat eden yedi genarel de YAŞ'ta terfi aldı.
Darbe girişiminin ardından ilk kez Başbakanlığın bulunduğu Çankaya Köşkü'nde toplanan YAŞ'ta 99 albay general ve amiralliğe yükseltildi, 48 general ve amiral emekliliğe sevk edildi.
Şûrada, 15 Temmuz gecesi cuntacı gruba karşı direnen veya rehine alınan generallerin de terfi aldığı belirlendi.
YAŞ toplantısından saatler önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetin talebiyle istifaları sağlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar ile Kara Kuvvetleri Eğitim Ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu'nun YAŞ'a katılmaları önlendi. Darbe girişiminin örgütlendiği merkezlerden Kara Havacılık Okulu Uyar’a, tankların çıktığı Etimesgut’taki Zırhlı Birlikler Okulu da Başoğlu’na bağlıydı.
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İzmir'deki "Askeri Casusluk" davasında tutuksuz yargılandıktan sonra beraat eden Tümamiral Ercüment Tatlıoğlu koramiralliğe yükseldi.
Balyoz davasından aldıkları 16 yıl hapis cezası bozulduktan sonra beraat eden Piyade Kurmay Albay Barbaros Kasar, Topçu Kurmay Albay Bahtiyar Ersay ile Topçu Kurmay Albay Sırrı Yılmaz da tuğgeneralliğe yükselen isimler arasında yer aldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda da "İstanbul'daki Askeri Casusluk" davasında üç yıl hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sonrasında beraat eden Deniz Kurmay Albay Yankı Bağcıoğlu ile Balyoz davası kapsamında üç yıl cezaevinde kalan ve yeniden yargılama sonucu beraat eden Deniz Kurmay Albay Önder Çelebi ile yine aynı dava kapsamında 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılama sonucu beraat eden Kurmay Albay Bülent Olcay da tuğamiral oldu.
İzmir Askeri Casusluk davasında 6 yıl hapisle yargılanan Donanma Komutanı Veysel Kösele de, geçen yılki YAŞ'ta YAŞ üyelerinin talebiyle oramiral yapılmıştı.
Darbe girişimine karşı, "Eşkıyalar başarılı olamayacaklar" diyerek tepki gösteren Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, YAŞ kararları kapsamında korgeneralliğe terfi etti. Aksakallı, koruma astsubayı Başçavuş Ömer Halisdemir'e darbe yanlısı askerlerin karargâha girmelerine engel olunması emrini vermişti. Halisdemir, bu emir üzerine, darbe girişimi kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı teslim almaya gelen Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilmişti.
Cuntacı askerler tarafından şehit edildiği belirtilen bir askerin cenazesinde, "Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller" diye gösterdiği tepkiyle bilinen 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Osman Erbaş da korgeneral oldu.
15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı canlı yayına bağlanarak kilit bir rol üstlenen, 'Cumhurbaşkanı ve milli iradeye sadakatini' açıklayan 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığı'na getirildi. Bu atamayla Genelkurmay Karargâhı'nın başına gelen Dündar'ın adı, Hulusi Akar'dan sonra Genelkurmay Başkanlığı için konuşuluyor. Darbe girişimi gecesi, Dündar'ın, tatil için Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak "Ankara'ya gitmeyin, İstanbul güvenli, ben sizi korurum" dediği konuşulmuştu.
Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte rehine alınan Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Hasan Küçükakyüz orgeneralliğe terfi ettirildi. Korgeneral Mehmet Şanver'in görev süresi ise bir yıl uzatıldı.
15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından rehine alınıp Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına götürülen Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, sağlık sorunları yaşayan Orgeneral Galip Mendi'nin yerine Jandarma Genel Komtanlığı'na atandı.
YAŞ kararları kapsamında TSK tarihinde bir ilke de imza atıldı. Astsubaylıktan gelen ve kurmay olmayan askerler, en fazla albay rütbesine yükseldikten sonra emekli ediliyordu. Ancak hükümetin ilan ettiği olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile yapılan düzenlemelerle birlikte "nitelikli albayların kurmay olmasalar da generalliğe terfi ettirilmesinin" önü açılmıştı. Bu kapsamda astsubaylıktan gelen ve kurmay sınıfında olmayan Hava Uçak Bakım Albay Cemal Balıkçı tuğgeneralliğe terfi ettirildi.
Hakkari'de darbe girişimiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tuğgeneral Aydoğan Aydın da YAŞ'ta tümgeneralliğe terfi ettirildi.
Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Org. İhsan Uyar ile EDOK Komutanı Org. Kamil Başoğlu’nun istifası ve TSK’dan ihraç edilen Akın Öztürk ve darbe girişiminde suçlanarak tutuklanan 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin yokluğu nedeniyle şûra 4 eksikle toplantıya çağırıldı. Ancak Huduti'nin yerine korgeneral düzeyinde ordu komutanlığına vekâleten atanan ilk korgeneral olan İbrahim Yılmaz şûraya katıldı. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan şûraya Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı dâhil 11 asker katıldı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda orgeneralliğe yükseltilen Korgeneraler:
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 Korgeneral Musa Avsever
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 Tümgeneral Osman Erbaş
2 Tümgeneral Zekai Aksakallı
3 Tümgeneral Yavuz Türkgenci
4 Tümgeneral Ali Sivri
5 Tümgeneral Selçuk Bayraktaroğlu
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 Tuğgeneral İrfan Özsert
2 Tuğgeneral Aydoğan Aydın
3 Tuğgeneral Yılmaz Yıldırım
4 Tuğgeneral Gürsel Yüz
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 P.Kur.Alb. Erdoğan Baykal
2 P.Kur.Alb. Fedai Ünsal
3 Top.Kur.Alb. İsmail Hakkı Köseali
4 P.Kur.Alb. Burhan Aktaş
5 Top.Kur.Alb. Ali Ucarı
6 Mu.Kur.Alb. Orhan Aksoy
7 P.Kur.Alb. İdris Acartürk
8 P.Kur.Alb. Hançeri Sayat
9 Top.Kur.Alb. Recep Özdemir
10 İs.Kur.Alb. Erdal Şener
11 Top.Kur.Alb. Süleyman Ertızman
12 P.Kur.Alb. Özgür Tör
13 Hv.Svn.Kur.Alb. Tevfik Erkan Olgay
14 P.Kur.Alb. Ömer Faruk Bozdemir
15 İs.Kur.Alb. Rıdvan Yücel Yıldız
16 Top.Kur.Alb. Sırrı Yılmaz
17 Top.Kur.Alb. Bahtiyar Ersay
18 Tnk.Kur.Alb. Faruk Yıldırım
19 Hv.Svn.Kur.Alb. Ali Ekiyor
20 Tnk.Kur.Alb. Sezai Öztürk
21 Tnk.Kur.Alb. Nerim Bitlislioğlu
22 P.Kur.Alb. Barbaros Kasar
23 Hv.Svn.Kur.Alb. Erdem Murat Tatlı
24 P.Kur.Alb. Coşkun Kaya
25 P.Alb. Ömer Ertuğrul Erbakan
26 P.Alb. İsmail Güzeller
27 P.Alb. Oğuz Tozak
28 P.Alb. Ömer Faruk Cantenar
29 P.Alb. Mehmet Hakan Akyol
30 P.Alb. Emre Tayanç
31 P.Alb. Salim Afgün
32 P.Alb. Hasan Demir
33 P.Alb. Saffet Akçin
34 P.Alb. İsmail Hakkı Volkan
35 Tnk.Alb. Ahmet Kurumahmut
36 Tnk.Alb. Ahmet Ömercikli
37 Tnk.Alb. Bülent Temizer
38 Tnk.Alb. Turan İnan
39 Tnk.Alb. Ercan İlhan
40 Top.Alb. Hurşit Ağırcan
41 Top.Alb. Aykut Tonbul
42 Top.Alb. Özgür Nuhut
43 Top.Alb. Mehmet Özaydın
44 Top.Alb. Mustafa Yaşar Arslanhan
45 Top.Alb. Sadettin Alp Ergin
46 Top.Alb. Ahmet Kasa
47 Hv.Svn.Alb. Hasan Kaymaz
48 Kr.Plt.Alb. İdris Feyzi Okan
49 İs.Alb. Mücahit Zorlutuna
50 İs.Alb. Adem Haydar
51 İkm.Alb. İbrahim Özbudun
52 İkm.Alb. Şahin Kılıçaslan
53 İkm.Alb. Ömer Karaimamoğlu
54 Bkm.Alb. Selami Arslan
55 As.Hâk.Alb. Dinçer Ural
56 As.Hâk.Alb. İhsan Bülbül
57 Mly.Alb. Mehmet Salih Akay
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 Tümamiral Ercüment Tatlıoğlu
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 Tuğamiral Cihat Yaycı
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 Dz.Kur.Alb. Yankı Bağcıoğlu
2 Dz.Kur.Alb. Bülent Olcay
3 Dz.Kur.Alb. Levent Kerim Uça
4 Dz.Kur.Alb. Bülent Turan
5 Dz.Kur.Alb. Berker Emre Tok
6 Dz.Kur.Alb. Önder Çelebi
7 Dz.Kur.Alb. Mehmet Baybars Küçükatay
8 Dz.P.Kur.Alb. Gürsel Çaypınar
9 Dz.Alb. Ahmet Tunç Veyisoğlu
10 Dz.Alb. Önder Gürbüz
11 Dz.Alb. Ali Çekiç
12 Dz.Alb. Cemal Özden Yazıcıoğlu
13 Dz.İsth.Alb. Cemalettin Bozdağ
14 Dz.Müh.Alb. Necmi Yıldırım
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 Korgeneral Hasan Küçükakyüz
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 Tümgeneral Muhittin Fatih Sert
2 Tümgeneral İsmail Güneykaya
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 Tuğgeneral Göksel Kahya
Sıra Rütbesi Adı Soyadı
1 Hv.Plt.Kur.Alb. Erdoğan Gür
2 Hv.Plt.Kur.Alb. İsmail Günaydın
3 Hv.Plt.Kur.Alb. İsmail Üner
4 Hv.Plt.Kur.Alb. Kemal Turan
5 Hv.Plt.Kur.Alb. Kutlay Demir
6 Hv.Plt.Kur.Alb. İbrahim Dülger
7 Hv.İsth.Kur.Alb. Ali Serin
8 Hv.Uçk.Bkm.Kur.Alb. Ercan Teke
9 Hv.Svn.Kur.Alb. Hasan Basri Meşe
10 Hv.İs.Kur.Alb. Turan Toker
11 Hv.P.Kur.Alb. Bülent Tatkan
12 Hv.Per.Kur.Alb. Ümüt Yıldız
13 Hv Ss Kur.Alb. Ergun Eskici
14 Hv.İkm.Kur.Alb. Hüseyin Duman
15 Hv.Mu.Kur.Alb. Alper Ketencioğlu
16 Hv.Kont.İhb.Kur.Alb. Oğuz Bozkurt
17 Hv.İs.Kur.Alb. Olcay Yılmaz
18 Hv.Plt.Alb. Kadircan Kottaş
19 Hv.Plt.Alb. Selçuk Aygün
20 Hv.Ss Alb. Alpay Aydoğan
21 Hv.Kont.İhb.Alb. Yusuf Erge
22 Hv.İsth.Alb. Ergun Kahraman
23 Hv.Uçk.Bkm.Alb. Murat Islıoğlu
24 Hv.Uçk.Bkm.Alb. Cemal Balıkçı
25 Hv.İs.Alb. Refik Ölmez
26 Hv.Mu.Alb. Murat Pekşen
27 Hv.İkm.Alb. Mustafa Akkoca
28 Hv.Müh.Alb. Ersin Göse.
Korgeneral
Sıra Rütbesi Adı Soyadı
1 Korgeneral Tahir Bekiroğlu
Tümgeneraller
Sıra Rütbesi Adı Soyadı
1 Tümgeneral Şenol Alparslan
2 Tümgeneral İzzet Çetingöz
Tuğgeneraller
Sıra Rütbesi Adı Soyadı
1 Tuğgeneral Rıza Çağatay Erdoğan
2 Tuğgeneral Celalettin Bacanlı
3 Tuğgeneral Necdet Tuna
4 Tuğgeneral Mesut Bedri Usta
5 Tuğgeneral İlhan Kırtıl
6 Tuğgeneral Erhan Sipahioğlu
7 Tuğgeneral Metin Tokel
8 Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü
9 Tuğgeneral Sıtkı Varlı
10 Tuğgeneral Adnan Baksı
Tuğamiral
Sıra Rütbesi Adı Soyadı
1 Tuğamiral Tayyar Ertem
Korgeneral
Sıra Rütbesi Adı Soyadı
1 Korgeneral Mehmet Şanver
Tümgeneral
Sıra Rütbesi Adı Soyadı
1 Tümgeneral Mehmet Özlü
Tuğgeneraller
Sıra Rütbesi Adı Soyadı
1 Tuğgeneral İhsan Özdamar
2 Tuğgeneral Reha Ufuk Er
3 Tuğgeneral Celal Başoğlu
Tuğgeneral
Sıra Rütbesi Adı Soyadı
1 Tuğgeneral Ufuk Demirkılıç.
Darbe girişiminden tutuklu generallerin yarısı son 3 yılın YAŞ terfilerinden
2013 YAŞ’ında albaylıktan terfi eden tuğgenerallerin 18'i tutuklandı
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