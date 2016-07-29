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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cezaevinden generalliğe; Balyoz ve Askeri Casusluk davaları sanığı 7 general ile darbeye direnenlere terfi

Darbe girişimine direnen Özel Kuvvetler Komutanı korgeneral oldu

29 Temmuz 2016 19:07

Oğul Doğa Gökşin

TSK içinde örgütlenen cuntanın 15 Temmuz gecesi yaptığı darbe girişimi sonrası alınan önlemler, 13 gün sonra toplanan Yüksek Askeri Şûra'nın (YAŞ) kararlarına da yansıdı. Darbe girişime direnen Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı korgeneralliğe terfi ettirildi. 'Paralel Devlet Yapılanması'nın (PYD) kumpası olduğu' ileri sürülen Balyoz ve Askeri Casusluk davalarından beraat eden yedi genarel de YAŞ'ta terfi aldı.

Darbe girişiminin ardından ilk kez Başbakanlığın bulunduğu Çankaya Köşkü'nde toplanan YAŞ'ta 99 albay general ve amiralliğe yükseltildi, 48 general ve amiral emekliliğe sevk edildi.

Şûrada, 15 Temmuz gecesi cuntacı gruba karşı direnen veya rehine alınan generallerin de terfi aldığı belirlendi.
YAŞ toplantısından saatler önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetin talebiyle istifaları sağlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar ile Kara Kuvvetleri Eğitim Ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu'nun YAŞ'a katılmaları önlendi. Darbe girişiminin örgütlendiği merkezlerden Kara Havacılık Okulu Uyar’a, tankların çıktığı Etimesgut’taki Zırhlı Birlikler Okulu da Başoğlu’na bağlıydı. 

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Cezaevinden generalliğe...

 

İzmir'deki "Askeri Casusluk" davasında tutuksuz yargılandıktan sonra beraat eden Tümamiral Ercüment Tatlıoğlu koramiralliğe yükseldi.

Balyoz davasından aldıkları 16 yıl hapis cezası bozulduktan sonra beraat eden Piyade Kurmay Albay Barbaros Kasar, Topçu Kurmay Albay Bahtiyar Ersay ile Topçu Kurmay Albay Sırrı Yılmaz da tuğgeneralliğe yükselen isimler arasında yer aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda da "İstanbul'daki Askeri Casusluk" davasında üç yıl hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sonrasında beraat eden Deniz Kurmay Albay Yankı Bağcıoğlu ile Balyoz davası kapsamında üç yıl cezaevinde kalan ve yeniden yargılama sonucu beraat eden Deniz Kurmay Albay Önder Çelebi ile yine aynı dava kapsamında 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılama sonucu beraat eden Kurmay Albay Bülent Olcay da tuğamiral oldu.

İzmir Askeri Casusluk davasında 6 yıl hapisle yargılanan Donanma Komutanı Veysel Kösele de, geçen yılki YAŞ'ta YAŞ üyelerinin talebiyle oramiral yapılmıştı. 

 

Darbe karşı komutanlar terfi etti

 

Darbe girişimine karşı, "Eşkıyalar başarılı olamayacaklar" diyerek tepki gösteren Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, YAŞ kararları kapsamında korgeneralliğe terfi etti. Aksakallı, koruma astsubayı Başçavuş Ömer Halisdemir'e darbe yanlısı askerlerin karargâha girmelerine engel olunması emrini vermişti. Halisdemir, bu emir üzerine, darbe girişimi kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı teslim almaya gelen Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilmişti.

Cuntacı askerler tarafından şehit edildiği belirtilen bir askerin cenazesinde, "Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller" diye gösterdiği tepkiyle bilinen 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Osman Erbaş da korgeneral oldu.

15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı canlı yayına bağlanarak kilit bir rol üstlenen, 'Cumhurbaşkanı ve milli iradeye sadakatini' açıklayan 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığı'na getirildi. Bu atamayla Genelkurmay Karargâhı'nın başına gelen Dündar'ın adı, Hulusi Akar'dan sonra Genelkurmay Başkanlığı için konuşuluyor.   Darbe girişimi gecesi, Dündar'ın, tatil için Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak "Ankara'ya gitmeyin, İstanbul güvenli, ben sizi korurum" dediği konuşulmuştu.

 

Rehine alınan komutanlara terfi

 

Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte rehine alınan Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Hasan Küçükakyüz orgeneralliğe terfi ettirildi. Korgeneral Mehmet Şanver'in görev süresi ise bir yıl uzatıldı.

15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından rehine alınıp Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına götürülen Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, sağlık sorunları yaşayan Orgeneral Galip Mendi'nin yerine Jandarma Genel Komtanlığı'na atandı.

 

OHAL etkisi

 

YAŞ kararları kapsamında TSK tarihinde bir ilke de imza atıldı. Astsubaylıktan gelen ve kurmay olmayan askerler, en fazla albay rütbesine yükseldikten sonra emekli ediliyordu. Ancak hükümetin ilan ettiği olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile yapılan  düzenlemelerle birlikte "nitelikli albayların kurmay olmasalar da generalliğe terfi ettirilmesinin" önü açılmıştı. Bu kapsamda astsubaylıktan gelen ve kurmay sınıfında olmayan Hava Uçak Bakım Albay Cemal Balıkçı tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

 

Önce gözaltı sonra terfi

 

Hakkari'de darbe girişimiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tuğgeneral Aydoğan Aydın da YAŞ'ta tümgeneralliğe terfi ettirildi.

 

YAŞ'tan saatler önce istifalar

 

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Org. İhsan Uyar ile EDOK Komutanı Org. Kamil Başoğlu’nun istifası ve TSK’dan ihraç edilen Akın Öztürk ve darbe girişiminde suçlanarak tutuklanan 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin yokluğu nedeniyle şûra 4 eksikle toplantıya çağırıldı. Ancak Huduti'nin yerine korgeneral düzeyinde ordu komutanlığına vekâleten atanan ilk korgeneral olan İbrahim Yılmaz şûraya katıldı. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan şûraya Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı dâhil 11 asker katıldı.

 

99 albay general ve amiralliğe terfi ettirildi

 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda orgeneralliğe yükseltilen Korgeneraler:

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI

1    Korgeneral    Musa Avsever

 

Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller

 

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI

1    Tümgeneral    Osman Erbaş
2    Tümgeneral    Zekai Aksakallı
3    Tümgeneral    Yavuz Türkgenci
4    Tümgeneral    Ali Sivri
5    Tümgeneral    Selçuk Bayraktaroğlu

 

Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller

 

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI

1    Tuğgeneral    İrfan Özsert
2    Tuğgeneral    Aydoğan Aydın
3    Tuğgeneral    Yılmaz Yıldırım
4    Tuğgeneral    Gürsel Yüz

 

Tuğgeneralliğe Yükseltilen Albaylar

 

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI

1    P.Kur.Alb.    Erdoğan Baykal
2    P.Kur.Alb.    Fedai Ünsal
3    Top.Kur.Alb.    İsmail Hakkı Köseali
4    P.Kur.Alb.    Burhan Aktaş
5    Top.Kur.Alb.    Ali Ucarı
6    Mu.Kur.Alb.    Orhan Aksoy
7    P.Kur.Alb.    İdris Acartürk
8    P.Kur.Alb.    Hançeri Sayat
9    Top.Kur.Alb.    Recep Özdemir
10    İs.Kur.Alb.    Erdal Şener
11    Top.Kur.Alb.    Süleyman Ertızman
12    P.Kur.Alb.    Özgür Tör
13    Hv.Svn.Kur.Alb.    Tevfik Erkan Olgay
14    P.Kur.Alb.    Ömer Faruk Bozdemir
15    İs.Kur.Alb.    Rıdvan Yücel Yıldız
16    Top.Kur.Alb.    Sırrı Yılmaz
17    Top.Kur.Alb.    Bahtiyar Ersay
18    Tnk.Kur.Alb.    Faruk Yıldırım
19    Hv.Svn.Kur.Alb.    Ali Ekiyor
20    Tnk.Kur.Alb.    Sezai Öztürk
21    Tnk.Kur.Alb.    Nerim Bitlislioğlu
22    P.Kur.Alb.    Barbaros Kasar
23    Hv.Svn.Kur.Alb.    Erdem Murat Tatlı
24    P.Kur.Alb.    Coşkun Kaya
25    P.Alb.    Ömer Ertuğrul Erbakan
26    P.Alb.    İsmail Güzeller
27    P.Alb.    Oğuz Tozak
28    P.Alb.    Ömer Faruk Cantenar
29    P.Alb.    Mehmet Hakan Akyol
30    P.Alb.    Emre Tayanç
31    P.Alb.    Salim Afgün
32    P.Alb.    Hasan Demir
33    P.Alb.    Saffet Akçin
34    P.Alb.    İsmail Hakkı Volkan
35    Tnk.Alb.    Ahmet Kurumahmut
36    Tnk.Alb.    Ahmet Ömercikli
37    Tnk.Alb.    Bülent Temizer
38    Tnk.Alb.    Turan İnan
39    Tnk.Alb.    Ercan İlhan
40    Top.Alb.    Hurşit Ağırcan
41    Top.Alb.    Aykut Tonbul
42    Top.Alb.    Özgür Nuhut
43    Top.Alb.    Mehmet Özaydın
44    Top.Alb.    Mustafa Yaşar Arslanhan
45    Top.Alb.    Sadettin Alp Ergin
46    Top.Alb.    Ahmet Kasa
47    Hv.Svn.Alb.    Hasan Kaymaz
48    Kr.Plt.Alb.    İdris Feyzi Okan
49    İs.Alb.    Mücahit Zorlutuna
50    İs.Alb.    Adem Haydar
51    İkm.Alb.    İbrahim Özbudun
52    İkm.Alb.    Şahin Kılıçaslan
53    İkm.Alb.    Ömer Karaimamoğlu
54    Bkm.Alb.    Selami Arslan
55    As.Hâk.Alb.    Dinçer Ural
56    As.Hâk.Alb.    İhsan Bülbül
57    Mly.Alb.    Mehmet Salih Akay

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Koramiralliğe Yükseltilen Tümamiral

 

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI

1    Tümamiral    Ercüment Tatlıoğlu

 

Tümamiralliğe Yükseltilen Tuğamiral

 

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI

1    Tuğamiral    Cihat Yaycı

 

Tuğamiralliğe Yükseltilen Albaylar

 

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI

1    Dz.Kur.Alb.    Yankı Bağcıoğlu
2    Dz.Kur.Alb.    Bülent Olcay
3    Dz.Kur.Alb.    Levent Kerim Uça
4    Dz.Kur.Alb.    Bülent Turan
5    Dz.Kur.Alb.    Berker Emre Tok
6    Dz.Kur.Alb.    Önder Çelebi
7    Dz.Kur.Alb.    Mehmet Baybars Küçükatay
8    Dz.P.Kur.Alb.    Gürsel Çaypınar
9    Dz.Alb.    Ahmet Tunç Veyisoğlu
10    Dz.Alb.    Önder Gürbüz
11    Dz.Alb.    Ali Çekiç
12    Dz.Alb.    Cemal Özden Yazıcıoğlu
13    Dz.İsth.Alb.    Cemalettin Bozdağ
14    Dz.Müh.Alb.    Necmi Yıldırım

 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Orgeneralliğe Yükseltilen Korgeneral

 

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI

1    Korgeneral    Hasan Küçükakyüz

 

Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller

 

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI

1    Tümgeneral    Muhittin Fatih Sert
2    Tümgeneral    İsmail Güneykaya

 

Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneral

 

SIRA    RÜTBESİ    ADI SOYADI

1    Tuğgeneral    Göksel Kahya
 

 

Tuğgeneralliğe Yükseltilen Albaylar

 

Sıra    Rütbesi    Adı Soyadı

1    Hv.Plt.Kur.Alb.    Erdoğan Gür
2    Hv.Plt.Kur.Alb.    İsmail Günaydın
3    Hv.Plt.Kur.Alb.    İsmail Üner
4    Hv.Plt.Kur.Alb.    Kemal Turan
5    Hv.Plt.Kur.Alb.    Kutlay Demir
6    Hv.Plt.Kur.Alb.    İbrahim Dülger
7    Hv.İsth.Kur.Alb.    Ali Serin
8    Hv.Uçk.Bkm.Kur.Alb.    Ercan Teke
9    Hv.Svn.Kur.Alb.    Hasan Basri Meşe
10    Hv.İs.Kur.Alb.    Turan Toker
11    Hv.P.Kur.Alb.    Bülent Tatkan
12    Hv.Per.Kur.Alb.    Ümüt Yıldız
13    Hv Ss Kur.Alb.    Ergun Eskici
14    Hv.İkm.Kur.Alb.    Hüseyin Duman
15    Hv.Mu.Kur.Alb.    Alper Ketencioğlu
16    Hv.Kont.İhb.Kur.Alb.    Oğuz Bozkurt
17    Hv.İs.Kur.Alb.    Olcay Yılmaz
18    Hv.Plt.Alb.    Kadircan Kottaş
19    Hv.Plt.Alb.    Selçuk Aygün
20    Hv.Ss Alb.    Alpay Aydoğan
21    Hv.Kont.İhb.Alb.    Yusuf Erge
22    Hv.İsth.Alb.    Ergun Kahraman
23    Hv.Uçk.Bkm.Alb.    Murat Islıoğlu
24    Hv.Uçk.Bkm.Alb.    Cemal Balıkçı
25    Hv.İs.Alb.    Refik Ölmez
26    Hv.Mu.Alb.    Murat Pekşen
27    Hv.İkm.Alb.    Mustafa Akkoca
28    Hv.Müh.Alb.    Ersin Göse.

 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Görev Süresi Uzatılan General Ve Amiraller

 

Korgeneral

Sıra    Rütbesi    Adı Soyadı
1    Korgeneral    Tahir Bekiroğlu

Tümgeneraller

Sıra    Rütbesi    Adı Soyadı
1    Tümgeneral    Şenol Alparslan
2    Tümgeneral    İzzet Çetingöz
 
Tuğgeneraller

Sıra    Rütbesi    Adı Soyadı
1    Tuğgeneral    Rıza Çağatay Erdoğan
2    Tuğgeneral    Celalettin Bacanlı
3    Tuğgeneral    Necdet Tuna
4    Tuğgeneral    Mesut Bedri Usta
5    Tuğgeneral    İlhan Kırtıl
6    Tuğgeneral    Erhan Sipahioğlu
7    Tuğgeneral    Metin Tokel
8    Tuğgeneral    Ertuğrul Gazi Özkürkçü
9    Tuğgeneral    Sıtkı Varlı
10    Tuğgeneral    Adnan Baksı

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

 

Tuğamiral

Sıra    Rütbesi    Adı Soyadı
1    Tuğamiral    Tayyar Ertem

 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

 

Korgeneral

Sıra    Rütbesi    Adı Soyadı
1    Korgeneral    Mehmet Şanver

Tümgeneral

Sıra    Rütbesi    Adı Soyadı
1    Tümgeneral    Mehmet Özlü
 
Tuğgeneraller

Sıra    Rütbesi    Adı Soyadı
1    Tuğgeneral    İhsan Özdamar
2    Tuğgeneral    Reha Ufuk Er
3    Tuğgeneral    Celal Başoğlu

 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi

 

Tuğgeneral

Sıra    Rütbesi    Adı Soyadı
1    Tuğgeneral    Ufuk Demirkılıç.

 

 

 

 

 

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