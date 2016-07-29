Cezaevinden generalliğe; Balyoz ve Askeri Casusluk davaları sanığı 7 general ile darbeye direnenlere terfi

TSK içinde örgütlenen cuntanın 15 Temmuz gecesi yaptığı darbe girişimi sonrası alınan önlemler, 13 gün sonra toplanan Yüksek Askeri Şûra'nın (YAŞ) kararlarına da yansıdı. Darbe girişime direnen Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı korgeneralliğe terfi ettirildi. 'Paralel Devlet Yapılanması'nın (PYD) kumpası olduğu' ileri sürülen Balyoz ve Askeri Casusluk davalarından beraat eden yedi genarel de YAŞ'ta terfi aldı.

Darbe girişiminin ardından ilk kez Başbakanlığın bulunduğu Çankaya Köşkü'nde toplanan YAŞ'ta 99 albay general ve amiralliğe yükseltildi, 48 general ve amiral emekliliğe sevk edildi.

Şûrada, 15 Temmuz gecesi cuntacı gruba karşı direnen veya rehine alınan generallerin de terfi aldığı belirlendi.

YAŞ toplantısından saatler önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetin talebiyle istifaları sağlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar ile Kara Kuvvetleri Eğitim Ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu'nun YAŞ'a katılmaları önlendi. Darbe girişiminin örgütlendiği merkezlerden Kara Havacılık Okulu Uyar’a, tankların çıktığı Etimesgut’taki Zırhlı Birlikler Okulu da Başoğlu’na bağlıydı.

Generallere başbakanla eşit oy hakkı veren bir askeri düzen; 20 soruda YAŞ neydi, ne oldu, ne oluyor?

Cezaevinden generalliğe...

İzmir'deki "Askeri Casusluk" davasında tutuksuz yargılandıktan sonra beraat eden Tümamiral Ercüment Tatlıoğlu koramiralliğe yükseldi.

Balyoz davasından aldıkları 16 yıl hapis cezası bozulduktan sonra beraat eden Piyade Kurmay Albay Barbaros Kasar, Topçu Kurmay Albay Bahtiyar Ersay ile Topçu Kurmay Albay Sırrı Yılmaz da tuğgeneralliğe yükselen isimler arasında yer aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda da "İstanbul'daki Askeri Casusluk" davasında üç yıl hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sonrasında beraat eden Deniz Kurmay Albay Yankı Bağcıoğlu ile Balyoz davası kapsamında üç yıl cezaevinde kalan ve yeniden yargılama sonucu beraat eden Deniz Kurmay Albay Önder Çelebi ile yine aynı dava kapsamında 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılama sonucu beraat eden Kurmay Albay Bülent Olcay da tuğamiral oldu.

İzmir Askeri Casusluk davasında 6 yıl hapisle yargılanan Donanma Komutanı Veysel Kösele de, geçen yılki YAŞ'ta YAŞ üyelerinin talebiyle oramiral yapılmıştı.

Darbe karşı komutanlar terfi etti

Darbe girişimine karşı, "Eşkıyalar başarılı olamayacaklar" diyerek tepki gösteren Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, YAŞ kararları kapsamında korgeneralliğe terfi etti. Aksakallı, koruma astsubayı Başçavuş Ömer Halisdemir'e darbe yanlısı askerlerin karargâha girmelerine engel olunması emrini vermişti. Halisdemir, bu emir üzerine, darbe girişimi kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı teslim almaya gelen Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilmişti.

Cuntacı askerler tarafından şehit edildiği belirtilen bir askerin cenazesinde, "Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller" diye gösterdiği tepkiyle bilinen 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Osman Erbaş da korgeneral oldu.

15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı canlı yayına bağlanarak kilit bir rol üstlenen, 'Cumhurbaşkanı ve milli iradeye sadakatini' açıklayan 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığı'na getirildi. Bu atamayla Genelkurmay Karargâhı'nın başına gelen Dündar'ın adı, Hulusi Akar'dan sonra Genelkurmay Başkanlığı için konuşuluyor. Darbe girişimi gecesi, Dündar'ın, tatil için Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak "Ankara'ya gitmeyin, İstanbul güvenli, ben sizi korurum" dediği konuşulmuştu.

Rehine alınan komutanlara terfi

Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte rehine alınan Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Hasan Küçükakyüz orgeneralliğe terfi ettirildi. Korgeneral Mehmet Şanver'in görev süresi ise bir yıl uzatıldı.

15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından rehine alınıp Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına götürülen Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, sağlık sorunları yaşayan Orgeneral Galip Mendi'nin yerine Jandarma Genel Komtanlığı'na atandı.

OHAL etkisi

YAŞ kararları kapsamında TSK tarihinde bir ilke de imza atıldı. Astsubaylıktan gelen ve kurmay olmayan askerler, en fazla albay rütbesine yükseldikten sonra emekli ediliyordu. Ancak hükümetin ilan ettiği olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile yapılan düzenlemelerle birlikte "nitelikli albayların kurmay olmasalar da generalliğe terfi ettirilmesinin" önü açılmıştı. Bu kapsamda astsubaylıktan gelen ve kurmay sınıfında olmayan Hava Uçak Bakım Albay Cemal Balıkçı tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Önce gözaltı sonra terfi

Hakkari'de darbe girişimiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tuğgeneral Aydoğan Aydın da YAŞ'ta tümgeneralliğe terfi ettirildi.

YAŞ'tan saatler önce istifalar

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Org. İhsan Uyar ile EDOK Komutanı Org. Kamil Başoğlu’nun istifası ve TSK’dan ihraç edilen Akın Öztürk ve darbe girişiminde suçlanarak tutuklanan 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin yokluğu nedeniyle şûra 4 eksikle toplantıya çağırıldı. Ancak Huduti'nin yerine korgeneral düzeyinde ordu komutanlığına vekâleten atanan ilk korgeneral olan İbrahim Yılmaz şûraya katıldı. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan şûraya Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı dâhil 11 asker katıldı.

99 albay general ve amiralliğe terfi ettirildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda orgeneralliğe yükseltilen Korgeneraler:

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 Korgeneral Musa Avsever

Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 Tümgeneral Osman Erbaş

2 Tümgeneral Zekai Aksakallı

3 Tümgeneral Yavuz Türkgenci

4 Tümgeneral Ali Sivri

5 Tümgeneral Selçuk Bayraktaroğlu

Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 Tuğgeneral İrfan Özsert

2 Tuğgeneral Aydoğan Aydın

3 Tuğgeneral Yılmaz Yıldırım

4 Tuğgeneral Gürsel Yüz

Tuğgeneralliğe Yükseltilen Albaylar

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI



1 P.Kur.Alb. Erdoğan Baykal

2 P.Kur.Alb. Fedai Ünsal

3 Top.Kur.Alb. İsmail Hakkı Köseali

4 P.Kur.Alb. Burhan Aktaş

5 Top.Kur.Alb. Ali Ucarı

6 Mu.Kur.Alb. Orhan Aksoy

7 P.Kur.Alb. İdris Acartürk

8 P.Kur.Alb. Hançeri Sayat

9 Top.Kur.Alb. Recep Özdemir

10 İs.Kur.Alb. Erdal Şener

11 Top.Kur.Alb. Süleyman Ertızman

12 P.Kur.Alb. Özgür Tör

13 Hv.Svn.Kur.Alb. Tevfik Erkan Olgay

14 P.Kur.Alb. Ömer Faruk Bozdemir

15 İs.Kur.Alb. Rıdvan Yücel Yıldız

16 Top.Kur.Alb. Sırrı Yılmaz

17 Top.Kur.Alb. Bahtiyar Ersay

18 Tnk.Kur.Alb. Faruk Yıldırım

19 Hv.Svn.Kur.Alb. Ali Ekiyor

20 Tnk.Kur.Alb. Sezai Öztürk

21 Tnk.Kur.Alb. Nerim Bitlislioğlu

22 P.Kur.Alb. Barbaros Kasar

23 Hv.Svn.Kur.Alb. Erdem Murat Tatlı

24 P.Kur.Alb. Coşkun Kaya

25 P.Alb. Ömer Ertuğrul Erbakan

26 P.Alb. İsmail Güzeller

27 P.Alb. Oğuz Tozak

28 P.Alb. Ömer Faruk Cantenar

29 P.Alb. Mehmet Hakan Akyol

30 P.Alb. Emre Tayanç

31 P.Alb. Salim Afgün

32 P.Alb. Hasan Demir

33 P.Alb. Saffet Akçin

34 P.Alb. İsmail Hakkı Volkan

35 Tnk.Alb. Ahmet Kurumahmut

36 Tnk.Alb. Ahmet Ömercikli

37 Tnk.Alb. Bülent Temizer

38 Tnk.Alb. Turan İnan

39 Tnk.Alb. Ercan İlhan

40 Top.Alb. Hurşit Ağırcan

41 Top.Alb. Aykut Tonbul

42 Top.Alb. Özgür Nuhut

43 Top.Alb. Mehmet Özaydın

44 Top.Alb. Mustafa Yaşar Arslanhan

45 Top.Alb. Sadettin Alp Ergin

46 Top.Alb. Ahmet Kasa

47 Hv.Svn.Alb. Hasan Kaymaz

48 Kr.Plt.Alb. İdris Feyzi Okan

49 İs.Alb. Mücahit Zorlutuna

50 İs.Alb. Adem Haydar

51 İkm.Alb. İbrahim Özbudun

52 İkm.Alb. Şahin Kılıçaslan

53 İkm.Alb. Ömer Karaimamoğlu

54 Bkm.Alb. Selami Arslan

55 As.Hâk.Alb. Dinçer Ural

56 As.Hâk.Alb. İhsan Bülbül

57 Mly.Alb. Mehmet Salih Akay

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Koramiralliğe Yükseltilen Tümamiral

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 Tümamiral Ercüment Tatlıoğlu

Tümamiralliğe Yükseltilen Tuğamiral

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 Tuğamiral Cihat Yaycı

Tuğamiralliğe Yükseltilen Albaylar

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI



1 Dz.Kur.Alb. Yankı Bağcıoğlu

2 Dz.Kur.Alb. Bülent Olcay

3 Dz.Kur.Alb. Levent Kerim Uça

4 Dz.Kur.Alb. Bülent Turan

5 Dz.Kur.Alb. Berker Emre Tok

6 Dz.Kur.Alb. Önder Çelebi

7 Dz.Kur.Alb. Mehmet Baybars Küçükatay

8 Dz.P.Kur.Alb. Gürsel Çaypınar

9 Dz.Alb. Ahmet Tunç Veyisoğlu

10 Dz.Alb. Önder Gürbüz

11 Dz.Alb. Ali Çekiç

12 Dz.Alb. Cemal Özden Yazıcıoğlu

13 Dz.İsth.Alb. Cemalettin Bozdağ

14 Dz.Müh.Alb. Necmi Yıldırım

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Orgeneralliğe Yükseltilen Korgeneral

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 Korgeneral Hasan Küçükakyüz

Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 Tümgeneral Muhittin Fatih Sert

2 Tümgeneral İsmail Güneykaya

Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneral

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 Tuğgeneral Göksel Kahya



Tuğgeneralliğe Yükseltilen Albaylar

Sıra Rütbesi Adı Soyadı

1 Hv.Plt.Kur.Alb. Erdoğan Gür

2 Hv.Plt.Kur.Alb. İsmail Günaydın

3 Hv.Plt.Kur.Alb. İsmail Üner

4 Hv.Plt.Kur.Alb. Kemal Turan

5 Hv.Plt.Kur.Alb. Kutlay Demir

6 Hv.Plt.Kur.Alb. İbrahim Dülger

7 Hv.İsth.Kur.Alb. Ali Serin

8 Hv.Uçk.Bkm.Kur.Alb. Ercan Teke

9 Hv.Svn.Kur.Alb. Hasan Basri Meşe

10 Hv.İs.Kur.Alb. Turan Toker

11 Hv.P.Kur.Alb. Bülent Tatkan

12 Hv.Per.Kur.Alb. Ümüt Yıldız

13 Hv Ss Kur.Alb. Ergun Eskici

14 Hv.İkm.Kur.Alb. Hüseyin Duman

15 Hv.Mu.Kur.Alb. Alper Ketencioğlu

16 Hv.Kont.İhb.Kur.Alb. Oğuz Bozkurt

17 Hv.İs.Kur.Alb. Olcay Yılmaz

18 Hv.Plt.Alb. Kadircan Kottaş

19 Hv.Plt.Alb. Selçuk Aygün

20 Hv.Ss Alb. Alpay Aydoğan

21 Hv.Kont.İhb.Alb. Yusuf Erge

22 Hv.İsth.Alb. Ergun Kahraman

23 Hv.Uçk.Bkm.Alb. Murat Islıoğlu

24 Hv.Uçk.Bkm.Alb. Cemal Balıkçı

25 Hv.İs.Alb. Refik Ölmez

26 Hv.Mu.Alb. Murat Pekşen

27 Hv.İkm.Alb. Mustafa Akkoca

28 Hv.Müh.Alb. Ersin Göse.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Görev Süresi Uzatılan General Ve Amiraller

Korgeneral

Sıra Rütbesi Adı Soyadı

1 Korgeneral Tahir Bekiroğlu

Tümgeneraller

Sıra Rütbesi Adı Soyadı

1 Tümgeneral Şenol Alparslan

2 Tümgeneral İzzet Çetingöz



Tuğgeneraller



Sıra Rütbesi Adı Soyadı

1 Tuğgeneral Rıza Çağatay Erdoğan

2 Tuğgeneral Celalettin Bacanlı

3 Tuğgeneral Necdet Tuna

4 Tuğgeneral Mesut Bedri Usta

5 Tuğgeneral İlhan Kırtıl

6 Tuğgeneral Erhan Sipahioğlu

7 Tuğgeneral Metin Tokel

8 Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü

9 Tuğgeneral Sıtkı Varlı

10 Tuğgeneral Adnan Baksı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tuğamiral



Sıra Rütbesi Adı Soyadı

1 Tuğamiral Tayyar Ertem

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral



Sıra Rütbesi Adı Soyadı

1 Korgeneral Mehmet Şanver



Tümgeneral



Sıra Rütbesi Adı Soyadı

1 Tümgeneral Mehmet Özlü



Tuğgeneraller



Sıra Rütbesi Adı Soyadı

1 Tuğgeneral İhsan Özdamar

2 Tuğgeneral Reha Ufuk Er

3 Tuğgeneral Celal Başoğlu

Gülhane Askerî Tıp Akademisi

Tuğgeneral

Sıra Rütbesi Adı Soyadı

1 Tuğgeneral Ufuk Demirkılıç.