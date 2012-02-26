'Balıklıgöl efsanesi para kazanmak için uyduruldu'

T24 - Şanlıurfa'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği tarafından 'İbrahim'i mücadele' gecesi düzenlendi. Gecede konuşan derneğin kurucusu Alpaslan Kuytul, Hz. İbrahim'in ateşe atılmasıyla oluştuğuna inanılan Balıklıgöl efsanesinin doğru olmadığını ileri sürdü.

İlk kez Şanlıurfa’ya konferans vermek için gelen Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği kurucusu Alpaslan Kuytul, konuşmasında önemli inanç turizmi merkezlerinden birisi olan Şanlıurfa’da, Hz. İbrahim’in ateşe atılmasıyla oluştuğuna inanılan Balıklıgöl ile ilgili bilinenlerin yanlış olduğunu iddia etti.

Kuytul, şunları söyledi:

"Rivayete göre burası Hz. İbrahim’in ateşe atıldığında düştüğü yer. İlahi bir emirle ateş suya, odunlar da balığa dönüşmüş. Kendisini ateşe atan zalim hükümdar Nemrut’un kızı Zeliha da, Hz. İbrahim’e inandığından onun da sonu ateş olmuş. Zeliha’nın düştüğü yer ise Ayn-ı Zeliha gölüne dönüşmüş. Bu efsaneye inanan yöre halkı, balıkları kutsal kabul ettiğinden yenilmesini yasaklamıştır. Burada Balıklıgöl var diyeceksiniz? Olabilir ama Allah böyle bir bilgi vermiyor. Allah ateşe; ’İbrahim’e serin ve selamet ol’ diyor. O kadar; ne su var ortada, ne de balık. Eğer böyle bir şey olmuş olsa, Allah bize o bilgiyi de verirdi. Bunu söyleyenlerin, dayandıkları hiçbir delil yok. Ne Kuran’da, ne de hadislerde böyle bir şey geçmiyor. Böyle bir şeye de gerek yok, peygamberlerimizin mucizelerine bakın bu tarzda bir şey yoktur. Hz. Musa peygamberin asası ejderha olur, bunu Kuran bize anlatır. Ama o ejderha olarak kalmaz, tekrar asaya dönüşür. Burada bir balık olayı yoktur. Bunları söyleyenler bir takım başka maksatları için söylüyorlardır. Bu sayede para kazanıyorlar. Burada Hz. İbrahim’in mesajını anlamaya çalışmıyorlar, suyla balıkla uğraşıyorlar."