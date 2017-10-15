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Spor

Balıkesirspor'da buruk sevinç

  BALIKESİR, (DHA) TFF 1

15 Ekim 2017 18:20

 

BALIKESİR, (DHA)

TFF 1. Lig\'de Gaziantepspor\'u 2-0 mağlup ederek 3 maç sonra galibiyetle tanışan Balıkesirspor Baltok\'ta Burak Çalık tartışması yaşanıyor. Okan\'dan sonra takım kaptanlığını da yapan Burak\'ın da kadro dışı bırakıldığı kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Can Cangök, futbolcusuna tepki gösterdi. Cangök, maçın ardından 18\'e alınmayıp tribünde oturan Burak\'la ilgili, \"Okan, teknik heyet raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı. Okan\'ın durumu sonrası bir sıkıntı oldu ve Burak takımla birlikte idmana çıkmadı. Kulübün durumuna göre futbolcu futbolculuğunu yapacak, hoca hocalığını yapacak, yönetim yöneticiliğini yapacak\" dedi. Kırmızı-beyazlılarda yönetim, hafta içinde krize çözüm bulmaya çalışacak.

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