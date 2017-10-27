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Spor

Balıkesirspor seriyi sürdürecek

BALIKESİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de üst üste Gaziantepspor'u 2-0, Boluspor'u da 4-2 yenip tırmanışa geçen Balıkesirspor Baltok, yarın evinde Adanaspor ile kozlarını paylaşacak

27 Ekim 2017 15:04

BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de üst üste Gaziantepspor\'u 2-0, Boluspor\'u da 4-2 yenip tırmanışa geçen Balıkesirspor Baltok, yarın evinde Adanaspor ile kozlarını paylaşacak. Atatürk Stadı\'nda Tugay Kaan Numanoğlu\'nun yöneteceği karşılaşma saat 13.00\'te başlayacak.
Kırmızı-beyazlılarda kadro dışı kalan Okan ve Burak dışında eksik futbolcu bulunmazken, bilet fiyatları kapalı tribün 1\'inci kategori 50, 2\'nci kategori 20, maraton 10, kale arkası ve misafir tribün ise 7,5 TL olarak belirlendi.
Teknik Direktör Can Cangök, Adanaspor engelini aşıp üst sıralarla bağlarını koparmayacaklarını söyledi. En iyi şekilde karşılaşmaya hazırlandıklarını anlatan Cangök, \"İyi bir takım olduğumuzu her zaman söylüyorum. Son haftalarda pozitif futbolumuzu skora yansıttık. Kendi sahamızda yine kazanacağımıza inanıyorum. Futbolcularım da 3 puan için kenetlendi. Taraftarımız bizi desteklemeyi sürdürsün\" yorumunu yaptı. 

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