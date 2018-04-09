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Spor

Balıkesirspor Baltok - Denizlispor: 2-1

Devrim DERİN / BALIKESİR, (DHA) STAT: Balıkesir Atatürk HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Serkan Gençerler (xxx), Gökmen Olgaç (xxx) BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukoviç (xxx), Oğuzhan (xxx), Nizamettin (xx), Abdulkadir (xxx) (Dk

09 Nisan 2018 23:51

Devrim DERİN / BALIKESİR, (DHA)

STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Serkan Gençerler (xxx), Gökmen Olgaç (xxx)
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukoviç (xxx), Oğuzhan (xxx), Nizamettin (xx), Abdulkadir (xxx) (Dk. 87 Beleck xx), Oğuz (xxx), Uğur (xxx), Otoo (xxx), Burak (xxx) (Dk. 80 Sedat xx), Doğa (xx) (Dk. 46 Furkan xxx), Bülent (xx), Cumali (xxx)
DENİZLİSPOR: Zeki (xx), Taha (xx), Ziya (xx), Cihan (xx) (Dk. 90 Lazic xx), Kappel (xx) (Dk. 65 Barış xx), Mehmet (xx), Burak (xx) (Dk. 78 Berkan xx), Hasan (xx), Cenk (xxx), Alperen (xx), Aissati (xxx)
GOLLER: Dk. 8 Otoo, Dk. 19 Abdulkadir (Balıkesirspor Baltok) - Dk. 43 Cenk (Denizlispor)
SARI KARTLAR: Nizamettin, Oğuzhan (Balıkesirspor Baltok) - Kappel, Ziya, Cenk (Denizlispor)

Spor Toto 1\'inci Lig’in 30\'uncu haftasında, Play-off\'a kalma mücadelesi veren Balıkesirspor Baltok, ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor’u Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda 2-1 mağlup etti. Balıkesirspor Baltok\'u galibiyete taşıyan gollerini 8\'inci dakikada Otoo ve 19\'uncu dakikada Abdulkadir attı. Denizlispor\'un tek golü ise 43\'üncü dakikada Cenk kaydetti.

8’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Balıkesirspor Baltok oyuncusu Bülent, ceza sahasına ortasını yaptı. Topa iyi yükselen Otoo, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0
19’uncu dakikada Balıkesirspor Baltok oyuncusu Uğur’un uzun pasında Otoo son çizgiden pasını altıpasta bulunan Abdulkadir’e çıkardı. Bu futbolcunun şutu Alperen’in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0.
43’üncü dakikada Denizlispor’da Cihan’ın kullandığı köşe vuruşunda, Cenk kafayı vurdu ve farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1.

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