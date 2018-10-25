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Balıkesir'de mevsimin ilk karı düştü

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Dursunbey, Kepsut, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerine mevsimin ilk karı düştü

25 Ekim 2018 13:24

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Dursunbey, Kepsut, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerine mevsimin ilk karı düştü.
Bölgede yaşayan vatandaşlar sabaha karşı yağan kar ile uyandı. Kepsut\'un Kızıloluk, Katrancı, Çalkandil, Kepekler, Yaylabaşı kırsal mahalleleri, Dursunbey\'in Hamzacık, Alaçam mevkileri, Bigadiç\'in Meyvalı ve Sındırgı\'nın Yüreğil kırsal mahallesi kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Kar yağışının olduğu yüksek rakımlı mahallelerde ulaşımda herhangi bir sorun olmazken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesabından kar fotoğrafları paylaştı.

FOTOĞRAFLI

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