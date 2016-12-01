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Ekonomi

Balık fiyatları yüzde 300 arttı

Fiyatların daha da artması bekleniyor

01 Aralık 2016 15:26

Denizde kısır dönem olarak adlandırılan sürece girilmesi ve havaların soğumasıyla birlikte balık fiyatlarında yüzde 300'e varan artış yaşanıyor. Fiyatların daha da artacağını belirten, İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün, "Muhtemelen önümüzdeki günlerde balığı daha da pahalıya yiyeceğiz" diyor.

Sezon başında kilosu 5 lira olan hamsi şimdi 15 liraya, 10 lira olan sarıkanat ise şimdi 30 liraya çıktı. Çifti 5 liraya düşen palamut da şimdi 35 liraya satılıyor. 
 

Artış sürecek

Vatan'da yer alan habere göre, fiyatın daha da artacağını söyleyen İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün, "Hava şartları balığı çok etkiliyor. Henüz kar yağmadı. Kar yağınca daha zor olacak. Zaten gırgırlarda balığa çıkamaz. Muhtemelen önümüzdeki günlerde balığı daha da pahalıya yiyeceğiz" dedi.

 

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