T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balık fiyatları yüzde 200 arttı!

Tezgahlarda bir kilogram çinekop 35, mezgit 20, hamsi ve istavrit 15 liradan satışa sunuluyor

22 Ocak 2017 19:38

Karadeniz'e açılan balıkçıların az miktarda avla limana dönmesi, tezgahlardaki balık fiyatlarını artırdı. Tezgahlardaki balık fiyatları ise yüzde 100-200 artış gösterdi. 
Bir kilogram çinekop 35, mezgit 20, hamsi ve istavrit 15 liradan satışa sunuluyor. 

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, bereketli bir sezon geçirdiklerini ancak son günlerde bu durumun değiştiğini söyledi. Balıkçıların moralinin bozuk olduğunu anlatan Karakaş, "Balık av vermemeye başladı. Büyük umutlarla açıldığımız Karadeniz'den elimiz boş dönüyoruz diyebiliriz" ifadesini kullandı.

"15 liradan işlem gören çinekop, bugün 35 lira"

Az miktarda balık avlanılabilmesi nedeniyle tezgahlarda fiyatların yükseldiğini dile getiren Karakaş, "Bir hafta önce kilosu 15 liradan işlem gören çinekop, bugün 35 liradan satılıyor. Balık sevenler de bu durumdan şikayetçi ama Karadeniz'in cilvesi bu" dedi.

"Sadece hamsi, çinekop değil diğer balıklar da az geliyor"

Balıkçı Mehmet Dursun (53) da, "Bu ara bölgemizde avlanma az olduğu için balık fiyatları fırladı. Sadece hamsi, çinekop değil diğer balıklar da az geliyor. Tezgah el yakıyor. Durum böyle devam ederse çiftlik balıkları levrek, somon ve alabalık tezgahlarda olacak" dedi. 

 

ETİKETLER

balık fiyatlarızamKaradenizbalıkçıçinekoppalamutav

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24