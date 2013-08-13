Bakanlıktan et fiyatı açıklaması

Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, yazılı bir açıklama yayımlayarak, et fiyatlarının yükseleceği haberlerini yalanladı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, genç besi hayvanı sayısının geçen yıla göre arttığını, ülkedeki besi hayvanı sayısının ihtiyacın iki katından fazla olduğunu, dolayısıyla et fiyatlarında bir artışın sözkonusu olmadığını belirtti.

Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Büyük ve küçükbaş hayvan sayısında son yıllarda meydana gelen artış, ülkemiz iç piyasasının et ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak durumdadır. 13 Ağustos 2013 tarihi itibariyle açıklanan TÜİK rakamlarına göre kırmızı et üretimi; bu yılın ilk altı aylık döneminde 421 bin ton olarak gerçekleştirilmiştir. Artış oranı yüzde 19' dur. Bu yılın sonunda kırmızı et üretiminin 1 milyon tona ulaşması beklenmektedir. Mevcut duruma göre et fiyatlarının artmasını gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Genç besi hayvan sayısı bu yıl geçen yıla göre yüzde 44 artış göstererek 2 milyon 400 bine ulaşmıştır. Bu rakam da ülkemizin besi hayvan ihtiyacının iki katından fazladır.

26 Nisan 2010 tarihine göre bugün, ülkemizde kıyma ve kuşbaşı fiyatı 3 yıl öncesi fiyatlarının altındadır. Bu süre içerisindeki enflasyonun etkisi de dikkate alındığında tüketici yüzde 25 daha ucuza et alma imkanına kavuşmuştur. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin aksine, son 3 yılda et fiyatlarında herhangi bir artış olmayıp azalma görülmüştür. Dönemsel olarak et fiyatlarında görülen küçük dalgalanmalar, et ithalatını körüklemek isteyen çevrelerin spekülasyonlarından ibarettir. Ayrıca, kurbanlık hayvan sayısıyla ilgili de herhangi bir sıkıntı bulunmayıp, mevcut hayvan varlığımız oluşacak talebi fazlası ile karşılayacak durumdadır. Nitekim halen küçükbaş kurbanlık hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 80 artışla 3 buçuk milyona ulaşmıştır. Büyükbaş hayvan sayısı ise yine bir önceki yıla göre yüzde 92 artışla 1 buçuk milyona ulaşmıştır.