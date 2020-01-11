Bakan Turhan: Yaptığımız bütün yatırımlar rant projesidir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul’un bir rant projesi olduğu yönünde gelen tepkilerle ilgili “Evet yaptığımız bütün yatırımlar rant projesidir. Bu ülkeye geliş getirici amaçlı” dedi.

Bakan Turhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul protokolünden çıkması için İBB Meclisi’nden karar çıkarması gerektiğini belirterek, “Evet yaptığımız bütün yatırımlar rant projesidir. Bu ülkeye geliş getirici amaçlı” şeklinde konuştu.

Turhan bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul projesini yapacaklarını ve faturayı İBB’ye göndereceklerini belirterek, “Evet yaptığımız bütün yatırımlar rant projesidir. Biz projelerimizin fizibilitesinde rantabilitesine bakıyoruz. Karlı olmayan bir projeyi niye yapalım” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun Kanal İstanbul projesini durdurma ve değiştirme yetkisinin olmadığını söyleyen Bakan Turhan, projeye ilk kazmanın bu yıl vurulacağını belirtti. Turhan, projenin, İBB’nin zamanındaki Meclis’inden geçtiğini kaydederek İBB Başkanı İmamoğlu için, “Buna tek başına karar veremez ve yargıdan döndü. Senin bu protokolden geriye çekme yetkin yok. Belediye Meclisi’i kararı çıkarman lazım. Çoğunluğu yok. Biz devletiz İstanbul’daki bir belediye başkanı bir devlet projesini durdurmak gibi bir hakkı yetkisi yoktur. Buna devletin hükümetin yetkili organları karar verir. Faturasını da belediyeye göndeririz. Hukuk ölçüsü içerisinde öder ödemez ona da hukuk kararını verir. Hedefimiz 2026’da hayata geçirmek” ifadelerinde bulundu.

Kanal İstanbul projesinin bir rant projesi olduğunu iddia edenlerin, projenin rantından kendilerinin faydalanacağını ifade eden Turhan, “Evet yaptığımız bütün yatırımlar rant projesidir. Bu ülkeye geliş getirici amaçlı. Rant ne demektir kar demektir. Biz projelerimizin fizibilitesinde rantabilitesine bakıyoruz. Karlı olmayan bir projeyi niye yapalım” diye konuştu.