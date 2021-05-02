Bakan Soylu: Toplumsal olaylarda kayıt yasağına dair Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil; basını engellemez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve 'emniyet personeli görevini yaparken' cep telefonu ile ses ve görüntü kaydı alanların engelleneceği yönündeki genelgenin Anayasa'ya aykırı olmadığını söyledi.

CNN Türk canlı yayınına katılan Bakan Soylu, tartışma yaratan genelgenin Anayasaya aykırı olmadığını söyledi. Soylu ayrıca, genelge kapsamındaki yasağın basın için söz konusu olmadığını belirtti. Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Kişisel Verileri Koruma Kurulu var. Bu kuruldan değerlendirme almadan adım atmayız. Anayasa'nın 27. maddesi kişi hakkındaki özel hayatın gizliliğini ortaya koyar. Kesinlikle Anayasa'ya aykırılık söz konusu değil. Genelge Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesidir. "Basın özgürlüğünü engeller mi? Engellemez. Orada basın özgürlüğü ile ilgili herhangi bir durum söz konusu değildir. Basın çekebilme hakkına sahiptir. Kişinin rızası olmadan bırakın polis memurunu, normal bir vatandaşın da telefonla kameraya kayda alamazsınız."

Genelge ne diyor?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı bir genelgede, eylemlerde cep telefonu ile ses ve görüntü alan kişilerin engelleneceği ve haklarında yasal işlem yapılacağı belirtiliyor.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, eylemler sırasında ses ve görüntü alınmasını yasaklayan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini Twitter hesabından paylaştı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayınlanan genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği", ses ve görüntü almanın da görevi yapmayı engellediği ifade ediliyor.

Genelgede, "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi" ifadelerine yer verildi.