Bakan Pakdemirli, sanatçı Haluk Levent'le birlikte fidan dikti (3)

\'UFACIK SORUNLAR ANKARA\'YA VARMADAN DAĞ OLUYOR\'

Bursa ziyaretleri kapsamında birtakım temaslarda bulunmak için Karacabey ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada Karacabey Ziraat Odası binasının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Pakdemirli, \"Bürokratlar ve genel müdürler ile Türkiye\'deki tüm illeri ziyaret etmeye başladık. Bu sırada gördüm ki ufacık problemler, Ankara\'ya varmadan dağ gibi oluyor. Bizim daha çok sahada olmamız, vatandaşa ve üreticiye dokunmamız lazım. Bizim tarım politikalarını yazarken danışmanlara ihtiyacımız yok. \'En büyük danışmanımız, köylümüz ve çiftçimiz\' diyerek, 81 ili dolaşmaya başladım. Burada polar konusu meydana çıktı. Bununla ilgili şu an bir cevap veremiyorum ama bu konuyu çalışacağız. Eğer poları 12\'ye sabitleyebilirsek üretim artacak gibi gözüküyor. Eğer üretimi artıracak, poları 12\'ye sabitleyecek olursak şehir dışından gelen ürünler gelmemiş olacak. Gelirken bir hesabını yaptık, kârıyla zararı 3 aşağı 5 yukarı aynı. \'O zaman bu iş olur\' dedik. İnşallah bir çalışalım, bununla ilgili müjdeyi veririz\" dedi.

\'ÜRETİCİYE HER GÜN SORMALIYIZ\'

Ziraat odalarının, ilçe müdürlüklerinin daha faydalı olabilmesi için sahaya inmesi, her gün üreticilerle temas halinde olmaları gerektiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, \"Bugün gördüğüm kadarıyla bizim ilçe müdürlüklerimiz, Çiftçi Kayıt Sistemi\'nden (ÇKS) dolayı çok yoğun. Bu kayıtları da yavaş yavaş sivil topluma devretmemiz lazım. Bununa ilgili Aydın\'da bir pilot proje başlatmıştık. İnşallah ikinci pilot uygulamayı da Bursa\'da başlatacağız. Son 16 yılda Bursa\'ya 1,4 milyar lira hibe, orman ve su alanlarında 3,4 milyar lira yatırım yapmışız. Yapılanlar da, gelinen mesafe de, ödevimiz de büyük. Ödev, 20 yıl içinde Türkiye\'yi yüzde 50 daha fazla gıda üretir hale getirmek. Hepimiz daha verimli olmanın yollarını arayacağız. Devlet olarak biz sizin önünüzü açmanın yollarını arayacağız\" diye konuştu.

\'ÇİFTÇİ ÇOK ÇOK ÇALIŞIR, AZ AZ KAZANIR\'

Çiftçilerin temel ihtiyaçlarında fiyatları düşürmek için çalışma yaptıklarını söyleyen Pakdemirli, \"Çiftçi çok çok çalışır, az az kazanır. Bunun genel kanunu ne yazık ki böyle. Son dönemde hızlı bir şekilde artan döviz kurlarından dolayı gübre, yem, ilaç fiyatları arttı. Bunların hepsini biliyoruz. Günbegün bütün üreticilerin üzerinde inanın sizlerin adına baskı kuruyoruz. \'Tamam bir iki ay döviz kurları çok arttı ama şimdi geriye geldi. Hadi bunları düşürün\' diyoruz. Olmazsa olmazımız, Türkiye\'nin üretimi, sizlerin üretmeniz. Bir ülkede tarım, savunma kadar önemli. Her şeyiniz olabilir, uçağınız, roketleriniz, hatta uzay mekiğiniz olabilir ama buzdolabı boşsa bunun bir anlamı yok. Buzdolabını dolduran da sizlersiniz. Gelecek yılın çok daha bereketli ve verimli olacağına inanıyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi Bakan Bekir Pakdemirli, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem ve bazı davetliler tarafından kesildi.



