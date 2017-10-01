Bakan Kaya'dan yaşlılara ziyaret  





Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla bakanlığa bağlı \'Yaşlı Yaşam Evi\'nde bulunan yaşlıları ziyaret etti.



Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Yeni Mahalle İlçesi\'nde bulunan ve bakanlığa ait \'Yaşlı Yaşam Evi\'nde kalan 4 yaşlı kadını, beraberinde devlet koruması altında bulunan çocuklar ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette Bakan Kaya, çocuklar ile birlikte yaşlı kadınlara çiçek verdi, onlarla yakından ilgilendi.



30 \'Yaşlı Yaşam Evi\'nde 120 kişinin kaldığını söyleyen Bakan Kaya, \"Huzurevleri yerine bu \'yaşlı yaşam evi\' modelini yaygınlaştırıyoruz. Daha özel bakılıyor burada. Daha mutlular. Burası onları evi. Büyüklerimiz bizim başımızın tacı. Onlardan çok şey öğreniyoruz. Bugünlere gelmemizde onların çok büyük emekleri var\" dedi.

