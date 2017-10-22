Bakan Fakıbaba: Şırnak'ı aynen Suriye gibi yapmışlar

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, terör örgütlerinin Türkiye\'ye verdiği zarara değinerek, \"Dün Şırnak’taydım. Aynen Suriye gibi yapmışlar. Şırnak\'ı görmüş olsaydınız, bana hak verirdiniz. Emin olun, Suriye\'den hiçbir farkı yoktu. Amacınız ne, kimi koruyorsunuz, kimin adına iş yapıyorsunuz, kim sizi besliyor?\" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Bingöl\'deki temaslarının ardından Şanlıurfa\'da merkez Karaköprü Belediyesi\'nde düzenlenen ve 100 muhtara bilgisayar dağıtılan törene katıldı. Burada muhtarların sorunlarını dinleyen Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa’nın, bölgenin tarım ve hayvancılık alanında parlayan yıldızı olacağını söyledi. Yükünün ağır olduğunu bildiğini belirten Fakıbaba, \"Allah’ın izniyle altından kalkamayacağımız bir iş yoktur. Dün Şanlıurfa ve Şırnak’taydım. Bugün yine Şanlıurfa’dayım. Biraz önce Bingöl’deydim. Şimdi buradayım. Yarın üniversitedeyim, Ankara’dayım. Her zaman emrinizdeyim. Çok çalışmak zorundayız\" dedi.

\'SURİYE\'DEN HİÇBİR FARKI YOKTU\'

Türkiye\'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini savunan Fakıbaba, dün Şırnak’ta bulunduğunu hatırlattı. Bu kentin, terör örgütlerinin verdiği zararla Suriye\'den farkı olmadığını da söyleyen Bakan Fakıbaba, şunları söyledi:

\"Dün Şırnak’taydım. Emin olun, 3 milyar lira devletimiz ve hükümetimiz, Şırnak\'ın yeniden kalkındırılması için para harcamış. Aynen Suriye gibi yapmışlar. Oysa bakın burada Türk\'ü, Kürt\'ü ve Arap\'ı var. Aramızda bir fark var mı? Binlerce kilometre uzaktan gelip, bu memleketin sınırına yerleşmeye orada devlet kurmaya kimin hakkı var? Bizim uyanmamız lazım. Birileri etnik grupları bahane edip, İslam\'ı ve ülkeleri bölmeye çalışıyor. Allah, korusun; eğer 15 Temmuz akşamı bunlar başarılı olmuş olsalardı şimdi bizler, burada olabilir miydik? Vallahi olamazdık. Şanlıurfa yerinde kalırdı; ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde olur muydu, olmaz mıydı Allah bilir. Onun için birlik ve beraberliğimizi Allah bozmasın. Şırnak\'ı görmüş olsaydınız bana hak verirdiniz. Emin olun Suriye\'den hiçbir farkı yoktu. Ne hain insanlar var. Amacınız ne, kimi koruyorsunuz, kimin adına iş yapıyorsunuz, kim sizi besliyor? Onun için biz, inşallah birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Muhtardan başlayan Cumhurbaşkanı\'na kadar olan bir takım halinde bu ülke, bu vatan, bu bayrak bizim. Hakkari\'si, Şanlıurfa\'sı, Edirne\'si, Samsun\'u da bizim. Bu büyümemizi sürdüreceğiz.\"

\'HANİ NEREDE O GÜZEL İNGİLİZCE KONUŞAN DEAŞ’LILAR?\'

Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütleri üzerinden halkın, fitnelere karşı uyanık olması gerektiğini vurgulayan Fakıbaba, \"Bu fitneyi içimize koymamamız lazım. Örgütlere bakın, bütün bir kalemden çıkmış gibi örgütler. Hep birbirleriyle anlaşıyor. Hani nerede o DEAŞ\'ın çok güzel İngilizce konuşan, insanın kafasını kesen o adamlar kayboldu, birdenbire. Bunların kimin eseri olduğu, belli arkadaşlar. Lütfen, birlik ve beraberliğimiz bozmayalım\" diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, konuşmasının ardından muhtarlara numarasını verdiği cep telefonunun 24 saat açık olduğunu söyleyip, görevlendirdiği 18 arkadaşının kendilerinin sorunlarına çözüm bulup, muhtarlara hizmet edeceğini belirtti.



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