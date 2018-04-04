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Bakan doğruladı; 3. Havalimanı'nın iki yıllık kirası ertelendi: Batarlarsa batsınlar diyecek halimiz yok

"Kamu tarafı olarak bu büyük projenin sağlıklı işlemesinin de sorumlusuyuz"

04 Nisan 2018 11:06

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, üçüncü havalimanının yapımını üstlenen Cengiz, Kolin, Limak, Mapa ve Kalyon'dan oluşan Ortak Girişim Grubu'nun "İlk iki yılın kirasını erteleme" talep ettiği iddiasını doğruladı. Arslan, "Batarlarsa batsınlar diyecek halimiz yok" dedi.

Cumhuriyet’in Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişimi’nin 3. havalimanının yıllık 1 milyar Euro'luk kira bedeli için iki yıl öteleme istediği haberini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan doğruladı. Bakan, “Batarlarsa batsınlar diyecek halimiz yok. Kamu tarafı olarak bu büyük projenin sağlıklı işlemesinin de sorumlusuyuz” dedi. 

Borç ötelemeyle ilgili TRT Haber’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, “Yalnız kira ötelemesi yaptığımızda bugünkü parayla 10 yıl sonra 20 yıl sonra ödemeyecek, yasal faizi de dahil olmak üzere olacak” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Bloomberg, 3. Havalimanı’nı yapan İGA’nın, 1 milyar Euro daha borç almak için bankaların kapısını çaldığını yazdı.

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