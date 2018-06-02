Bakan Canikli'den İnce'ye apolet yanıtı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’e yönelttiği eleştirilere tepki gösterdi. Bakan Canikli, "Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez" dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, şunları kaydetti:

"Korgeneral İsmail Metin Temel 'in apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve onun komutanının apoletlerine dil uzatmak sizin haddiniz değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün gerçekelştirdiği Konya mitinginde, İnce'nin Temel hakkında söylediklerine, "Millet sana paşamızın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni sandığa öyle bir gömer ki, çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığı yarışına katılacak yüzün kalmaz" sözleriyle karşılık verdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı aday İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim mitingine katılan ve konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e, “Türk ordusunun generali misin, Ak Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim” demişti.

TIKAYIN - İnce: Erdoğan'ı alkışlayan o generalin apoletlerini sökeceğim