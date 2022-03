Bakan Akar'dan Kazakistan açıklaması: Kazak kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya hazırız

Bakan Akar açıklamasında, "Komşularımızın özellikle, Suriye ve Irak başta olmak üzere hiçbir komşumuzun, sınırında, toprağında, hakkında hiçbir egemenliğinde gözümüzün olmadığını böyle bir niyetimizin olmadığını da herkesin bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

"Elimizden gelen desteği vermeye hazırız"

"Kazakistan'da arzumuz bir an önce barış ve huzurun gelmesi, nizamın hakim olması. Kazakistanlı kardeşlerimiz kendi imkan ve kabiliyetleri ile oradaki bütün zorlukları aşacaktır. Biz Kazakistan'ın yanındayız. Cumhurbaşkanımız 'her türlü bilgi tecrübe paylaşımına hazırız' dedi. Bu bizim için talimattır. Talep geldiğinde, ihtiyaçları olduğunda, bize talimat iletildiğinde Kazak kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya, elimizden gelen desteği vermeye hazırız."

"Savunma güvenlik konusu 84 milyonun konusu"

Savunma ve güvenlik konuları günlük siyasetin dışında tutulması gerektiğini ve polemik konusu yapılmaması gerektiğine vurgu yapan Akar, "Savunma güvenlik konusu 84 milyonun konusu. Bütün alanların, kesimlerin meselesi" ifadesini kullandı.

Güvenlik ortamının ve güç dengelerinin yeniden şekillendiğini belirten Bakan Akar, milletin hak ve menfaatini korumak için her türlü önlemi aldıklarını söyledi. Akar, "Bir taraftan bazı doktrinler var bunları uygulayarak pratiği götürüyoruz, diğer taraftan da pratikte edindiğimiz izlenimleri vesaire doktrine dönüştürüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin konumu nedeniyle etrafta, uzakta yakında olan her şeyin kendilerini ilgilendirdiğini aktaran Akar, Türkiye'nin bu bölge halkıyla kültürel ve tarihi bağları olduğuna dikkati çekti. Akar, şöyle devam etti:

"Silahlı kuvvetlerimiz cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor"

"Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde içinde bulunduğumuz dönemde bu ortamda, artık uluslararası ilişkilerde artık özne haline gelmiş bulunuyor. Hem etki alanı hem ilgi alanı genişlemiş oluyor. Etki alanı 3 kıta, ilgi alanı da bütün dünya. Nerde ne olursa, şu veya bu şekilde bizi ilgilendiriyor. Bunun sonucunda da Devletimizin ve tabii devletin parçası silahlı kuvvetlerin, Savunma Bakanlığımızın da sorumlulukları, görevleri artmış bulunuyor. Bu manada görevlerimizi yerine getirebilmenin gayreti içindeyiz ve şu anda gerçekten silahlı kuvvetlerimiz cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Aşağı yukarı bütün unsurlarımız şu veya bu şekilde angaje olmuş durumda. Yurt içinde ve sınır ötesinde ve bunun yoğunluğunu yaşıyoruz hep beraber. Bu yoğunluğu olabildiğince kırmadan, dökmeden bizim vazifemiz neyse, hukuk çerçevesinde, şeffaf bir şekilde onu yerine getirmek için gayret gösteriyoruz."

Terörle mücadelede yeni bir güvenlik konseptinden bahsedilebileceğini dile getiren Bakan Akar, "Bu da teröristlerin ülkemize gelip herhangi bir şekilde eylemde bulunmaları değil. Onların gelmesini engelleyecek şekilde, kaynağında teröristleri kaynağında etkisiz hale getirmek, amacımız bu" değerlendirmesini yaptı.

Tek amaçlarının teröristler olduğunu tekrarlayan Akar, şöyle devam etti:

"Suriye ve Irak başta olmak üzere hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yok"

"Teröristler neredeyse, hedefimiz orası. Bu konudaki amacımız da taarruzi bir anlayışla bunu yaparken, sınırlarımızı ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Bunun dışında hiçbir amacımız yok. Bu yaptıklarımızın hepsi meşru müdafaa kapsamında ilgili arkadaşlarımızla karşılıklı görüşerek yapılan icraatlardır. Komşularımızın özellikle, Suriye ve Irak başta olmak üzere hiçbir komşumuzun, sınırında, toprağında, hakkında hiçbir egemenliğinde gözümüzün olmadığını böyle bir niyetimizin olmadığını da herkesin bilmesi lazım. Biz komşularımızın toprak bütünlüğüne son derece saygılı davranıyoruz. Çok istismar edilen bir konu da bizim gerçekten din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmamız asla söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde böyle bir şey yok. Bizim asker olarak yaptığımız bu operasyonlarda da tek hedefimiz teröristler bunun altını tekrar tekrar çiziyorum. Bunun dışında bizim hiçbir şekilde başka bir tarafa yönelmemiz söz konusu değil, böyle bir icraat asla söz konusu değil. Türkler, Kürtler, Araplar bizim kendi nüfusumuzda 84 milyon kardeştir ve bunun da en somut örneği şehitliklerdir. Şehitlikleri inceleyin orada bütün coğrafyadan Türk, Kürt, Arap karışık bir şekilde kardeşler yan yanı yatıyorlar. Bu da kardeşliğimizin en açık göstergesidir."

Bakan Akar, TSK'nın yurt dışındaki operasyonları sırasında sivil hedefler başta olmak üzere, tarihi ve kültürel yerler konusunda aşırı hassas davrandığına değindi. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kimyasal silah olmadığını da tekrar vurguladı. TSK'nin başta FETÖ olmak üzere, PKK-PYD, DEAŞ bunlara karşı mücadelesini sürdürdüğünü belirtirken, en son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini bildirdi.