Bahçeşehir Koleji - İstanbul BŞB: 103-86

İSTANBUL (DHA)
SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Harris 26, Yiğitcan Turna 7, Rautins 17, Hadi Özdemir, Slaughter 6, Can Altıntığ 15, White 19, Preldzic 13, Cevat Alper Özcan
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Yağmur 12, Holloway 26, Bekir Sabri Karlı, Babic 10, Semih Erden 20, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir, Ramazan Tekin 2, Sabahattin Can Göndür, Minchev 16
1\'İNCİ PERİYOT: 22-14
İLK YARI: 51-35
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 69-56
5 FAUL: 38.31 Sabahattin Can Göndür (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 15\'inci haftasında Bahçeşehir Koleji sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 103-86 mağlup etti.