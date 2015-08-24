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Politika

Bahçeli'den teşkilatlara 'terör olaylarına karşı provokasyona gelmeyin' uyarısı

MHP Genel Merkezi’nde yarın yapılacak toplantıda Bahçeli, seçimle ilgili planlarını teşkilatla paylaşacak

24 Ağustos 2015 10:58

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Kasım’da gerçekleşmesi öngörülen genel seçimle ilgili il başkanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre MHP lideri, teşkilatlardan seçime hazırlanmalarını ve yaşanan terör olaylarına karşı uyanık olmalarını isteyecek. Bahçeli, Kırıkkale’deki Genişletilmiş İl İstişare Toplantısı’yla seçim hazırlıklarının startını 22 Temmuz’da vermişti. 15’i aşkın ile giden Bahçeli, bu doğrultuda bölgedeki il başkanlarıyla basına kapalı olarak toplantılar gerçekleştirmişti. Bahçeli, dün de süpriz bir karar alarak il başkanlarını olağanüstü toplanmak üzere Ankara’ya çağırdı. MHP Genel Merkezi’nde yarın yapılacak toplantıda Bahçeli, teşkilata yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verecek, seçime yönelik de hazırlıklı olunmasını isteyecek.

İl yöneticilerine önce 7 Haziran seçimlerinden bugüne kadarki gelişmeleri anlatacak olan Bahçeli, MHP’nin sergilediği tutum hakkında da bilgilendirme yapacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yapılan koalisyon görüşmesine de değinmesi beklenen Bahçeli’nin, istedikleri dört şartın kabul edilmediği ve Ak Parti’nin başından beri seçim isteğiyle hareket ettiği vurgulanacak. Kurulması planlanan seçim hükümetine neden katılınmayacağının ve herhangi bir üye verilmeyeceğinin gerekçeleri de anlatılacak. Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu’da özellikle son aylarda artan terör eylemleriyle ilgili de bilgilendirme yaparak, Türk milletinin geleceği açısından karanlık bir dönemin yaşandığını kaydedecek. MHP lideri, teşkilatlardan uyanık olunmasını ve herhangi bir provakasyona gelmemelerini isteyecek. 

 

'Günde 1 miting yapacak'

 

MHP bu seçimde Hazine yardımı bulunmaması nedeniyle, bütçesi daha kısıtlı bir seçim süreci yürütecek. Son iki seçimde günlük miting sayısını yüksek tutuyordu. Bu seçimde günlük miting sayısı bire düşürülerek daha geniş kapsamlı tutulması gündeme gelecek. Bahçeli’nin, teşkilatı diri tutmak üzere gerçekleştirdiği genişletilmiş il istişare toplantılarının da devam etmesi planlanıyor. Bu toplantılar seçime hazırlık toplantıları haline getirileceği öğrenildi. Bahçeli, önümüzdeki haftadan itibaren Ege ve Marmara bölgelerinde bu toplantıları devam ettirecek.        

 

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