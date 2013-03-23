Bahçeli'den Erdoğan'a: İmralı canisi sana büyü mü yaptı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Bursa'da yaptığı mitingte çözüm sürecine ilişkin eleştirel yaklaşımını sürdürdü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenen Bahçeli, "Yoksa İmralı Canisi sana el mi verdi, büyü mü yaptı, gözünü mü boyadı, PKK iradene pranga mı vurdu? Türkiye’yi bu hale getirmeye ne hakkın vardır" dedi.

MHP'nin İmralı sürecini protesto etmek için organize ettiği protesto mitinglerinin ilki Bursa'da yapıldı. Bugün Bursa'da düzenlenen 'Kuruluş Mitingi'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bursa, devletten imparatorluğa giden yolun kavşak ve karar noktasıdır. Bugün Bursa, Uludağ gibi görkemlidir. Bugün Bursa, milletinin yeni bir destanına yeni bir direnişine yeniden şahlanışa şahit olmaktadır. Kuruluşumuzun hatıraları şu anda bizimledir

Türkiye masada paylaşmak isteniyor

Büyük Türk Milleti, aziz Bursalılar, sevgili dava arkadaşlarım.... İçiniz kan ağlayarak görüyorsunuz. meydanlarda bağımsızlığını kazanmış Türkiye, masada paylaşılmak istenmektedir.

Türkiye demokrasi yalanlarıyla paylaşılmak istenmektedir. Yurdumuz hainlerin ellerine bırakılmanın son noktasındadır. Dün kovduklarımız bugün başımıza üşüşmüşlerdir. Karanlık ilişkiler bölünme kampanyaları tekrar hız kazanmış bir kez daha sahneye çıkmıştır. Biliniz ki 942 yıl önceki Malazgirt Destanı’nın hesabı sorulmak istenmektedir. 91 yıl önce Sakarya’da durdurulan düşmanlıklar şimdilerde karşımıza dikilmişlerdir.

'İmralı canisi barış elçisi olarak gösterildi'

Türk milleti kuşatılmış ve milli değerlerimiz açıkça hedef yapılmıştır. Şurası bir gerçektir ki etnik bölünmeyi amaçlayan terör örgütü, İmralı canisi barış elçisi olarak gösterilmiştir. Etnik bölünmeye zemin hazırlayan iç ve dış etkenler artmıştır. Terör inisiyatif elde etmiş, süreç çözüm, barış, ateşkes, pazarlık ve taviz koparma tuzaklarıyla alanını genişletmiştir. Cumhuriyetin ilkeleri tartışılmaya açılmış, bölünmeye anayasal zemin hazırlama ivme kazanmıştır. Türkiye’nin üniter yapısı hedef alınmıştır. Türk milleti AKP belası ile sarsılmaktadır.

Tek millet, tek devlet, tek dil, tek bayrak ve tek vatan AKP’nin bölücü politikaları ve uygulamaları sonucunda yıpratılmıştır.

Etnik temelde bölünme, mezhep temelinde ayrışma ,devletin ana ilkeleri temelinde kavga, vahim bir aşamaya gelmiştir. Durum ciddidir. Türkiye iyi durumda değildir. Bedeli kanla ödenerek kazanılmış bağımsızlığımız bin yıl boyunca sevgiyle yoğurduğumuz kardeşliğimiz, asırlarca birlikte oluşturduğumuz milli varlıklarımız, milli dayanışmanın temeli olan huzur ve asayişimiz sağılık barınma beslenme ve korunma gibi temel ihtiyaçlarımız hüsrana uğramıştır.

'Türk olmak suçtur'

AKP yönetimi altındaki Türkiye’de Türk olmak suçtur. Türk milleti suçtur, Türk bayrağı tahriktir, Türk milliyetçiliği ayaklar altındadır. Türk milleti bölünmesi için icap eden 36 parçadan ibarettir. Buna karşılık PKK baş tacıdır. İmralı canisi ezberleri bozan, umutları yeşerten iyilik meleğidir.

Barzani gurur abidesidir.

Bölücük terör kurtuluş reçetesidir. Hiç kimse hayale kapılmasın. Hiç kimse rüyaya dalmasın, hiç kimse yanlış hesap yapmasın. Ötüken ruhu hainlere geçit vermeyecektir. Kurulumuzun direkleri bölücülerin kafasına arkası arkasına inecektir.

'Bankada milyonlarınız yok, gemicikleriniz yok'

Sizlerin bankalarda milyonlarınız yoktur. Sizlerin denizlerde yüzen gemicikleri yoktur. Sizlerin yabancılara verdiğiniz sözleriniz teröristlere boyun eğen sefaletiniz de yoktur. Çünkü sizler Türkiye’nin gurusunuz. Çünkü Bursa, Türk milletinin kuruluşunun merkezidir. Yeniden doğruluşunun müjdesidir.

Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım Başbakan Erdoğan İmralı canisi ile Türkiye’yi konuşmaktadır. Başbakan Erdoğan PKK ile Türk milletini müzakere etmektedir.

'PKK nasıl silah bırakacak?'

Türk milleti çözüm süreci ile çöküşü götürülmektedir. PKK aradığı fırsatları AKP’nin kurduğu masada bulmuştur. Diyorlar ki, PKK silah bırakacakmış. PKK’lı militanlar emniyetli şekilde sınır dışına çıkacakmış. Diyorlar ki terör bitecek, analar ağlamayacakmış. Türkiye huzura kavuşacak, ekonomi sıçrama yapacakmış, Türk milleti yalanlarla oyalanmaktadır. Sınır dışında yuvalanmış teröristler nasıl ülke dışına çıkarılacakmış, PKK’nın silah bırakması nasıl mümkün olacaktır?

'İmralı canisine hangi sözleri verdiniz?'

Başbakan kanlı terör örgütüne neleri vaat ettiğini hala açıklayamamıştır.

Başbakan'a soruyorum: İmralı canisine hangi sözleri, PKK’ya hangi umutları verdiniz?

İmralı Canisi’nin serbest kalması çözüm müdür? PKK’nın parlamentoya taşınması çözüm müdür?

'O sana büyü mü yaptı?'

Senin başka işin yok mu? Bursa’nın sorunları birikmişken sen nelerle meşgul oluyorsun?

Yoksa İmralı Canisi sana el mi verdi, büyü mü yaptı, gözünü mü boyadı, PKK iradene pranga mı vurdu? Türkiye’yi bu hale getirmeye ne hakkın vardır?"