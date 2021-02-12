Bahçeli'nin astronot kelimesine karşılık önerisi "Cacabey" uygun görülmedi

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millî Uzay Programı Tanıtım Toplantısında açıkladığı hedeflerini yorumlarken astronota alternatif Türkçe isim önerilerini değerlendirdi. Yıldırım, astronot kelimesine karşılık MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin önerisi "Cacabey" ve diğer önerilerin uygun görülmediğini açıkladı.

Astronot ve kozmonot yerine MHP Lideri Bahçeli tarafından ‘Cacabey’ veya ‘Ali Kuşçu’ gibi alternatif isim önerileri geldiğini hatırlatan Yıldırım, “Türk Dil Kurumu Başkanımız ziyaretimize gelmişti. Başkan beyle şunda mutabık kaldık; özel isim kullanılması doğru değil. Eğer bunu astronot yerine kullanacaksak; astronot sadece Türk olmayacak. Amerikalı astronot da olacak. Yarın, ‘Amerikalı Alpaslanlar uzaya çıkıyor’ dediğimiz zaman yanlış olur. Ya da ‘Rus Cacabeyler’ dediğimiz zaman olmayacaktır. Bu sefer insanlar yine astronot ismini kullanmaya devam edecek. Astronot bir cins isimdir, bir cins isim olarak bir teklif bulunması doğrudur. Özel isimler bence yerinde değil” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | Bahçeli'nin 'astronot' ismi için önerdiği 'Cacabey' kimdir?

‘Fezagir’ önerisi önde gidiyor

Önerilen isimler arasında kendisine yakın gelen bir öneri olmadığını belirten Yıldırım, “Özbek bir kardeşim aradı, ‘Bizde bir isim var aramaya gerek yok. Biz ‘fezagir’ deriz’ dedi mesela. Fezagir mana olarak çok doğru, ses olarak bize çok uyar mı tartışılabilir. Ama her hâlükârda halkın beğenisine sunacağımız için, bir anket çalışması bile yapılabilir. En son kararı da Sayın Cumhurbaşkanımız verecektir. Onu göreceğiz. Ama benim gönlümde bu veya buna benzer kelime var. İçinde feza geçebilir. Gök de geçebilir” diye konuştu.

"Uzay limanımızı Türkiye'de kuramayız"

Türkiye'den yapılacak roket fırlatmalarının kısıtlı olacağını belirten Yıldırım, “Türkiye'den fırlatma mümkün; ama uzay limanımızı Türkiye'de kuramayız. Her yörüngeye her açıya fırlatma yapabilecek bir yere sahip olmanız lazım. Türkiye buna uygun değil” dedi. Uzaydaki her şeyin yerden kontrolünün de çok önemli olduğunu kaydeden Yıldırım, “Yerden kontrol için geniş çaplı antenler gerekiyor. Şu anda Türkiye’de bu yok. Bunun da alt yapısını kuracağız. En azından 1 tane büyük antene ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

"Bayrağımızı Ay'a dikeceğiz"

Yıldırım, asıl hedeflerinin 2028 yılında aya gezen araç ile inerek bilimsel çalışmalar yapmak olduğunu kaydederek, “Bunu zincir gibi düşünürsek, Türkiye’de bunun hiçbir halkası daha önce denenmemiş. 2023 hedefi bunun hem bir provası, bir tecrübe kazanma misyonu olacak. Bayrağımızı sembolik olarak Ay'a ulaştırmış olacak. 2023’te yapacağımız sadece bir aracın yerli bir motorla, aya ulaşması olacak. Bayrağımızı götürecek aya sert bir iniş yapacak. Sert inişten kastımız, hafif bir çarpmadır” dedi.