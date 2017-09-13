Bahçede yakılan ateş üç evi kül etti

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Kemalpaşa İlçesi\'nde, bir evin bahçesinde yakılan ateş evlere sıçradı. 3 ev ile 1 ağılın kullanılamaz hale geldiği yangında 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Atatürk Mahallesi Tepe Evler mevkiinde gece saatlerinde Nazmi A.\'nın evinin bahçesinde yakılan ateş, bir anda hayvan ağılına sıçradı. Alevleri gören ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, Nazmi A.\'nın komşusu Cesi Bahadır ve kardeşi Nesim Bahadır\'ın evine sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözlerle destek verdi. Yangın, iki saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında, 3 ev ile 1 hayvan ağılı kullanılamaz hale gelirken 10 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI