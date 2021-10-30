Türkiye'nin Oscar adayı Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan' filmi oldu

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, Altın Ayı ödüllü yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Hasan filmini Türkiye'nin Oscar adayı olduğunu açıkladı.

Haber Global'in haberine göre, Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık film Üçlemesinin ikincisi olan Bağlılık Hasan Türkiye'nin Oscar için aday oldu. Üçlemenin diğer filmi Bağlılık Aslı ise Oscar'da aday adayı olmuştu. Film, babasından miras kalan topraklarda geçimini bahçecilik ve çiftçilikle sağlayan bir adamın hikâyesini anlatıyor.

Bağlılık Hasan'ın kadrosunda Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ, Hakan Altıner, Mahir Günşıray, Devrim Özder Akın ve Ayşe Günyüz Demirci yer alıyor.

94. Akademi Ödülleri 27 Mart 2022'de düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.