Cinsel yaşamda doğal viagra havuç

Gündelik yaşamda düzenli beslenme çok önemli. Bunun yanı sıra tükettiğimiz gıdalar da hastalıkların iyleşmesinden, cinsel yaşama kadar bir çok etkiye sahip. Cinsel hayatta çiftlerin mutlu olabilmesinin perde arkasında bir çok faktör beliriyor. Özellikle meyve ve sebze tüketimi önemli. Ancak tüketilen meyve ve sebzeler içerisinde havuç, cinsel yaşamda performans artırıcı "doğal viagra" olarak biliniyor.
Bugün gazetesinden Serda Kıvılcım’ın haberine göre, diyetisyen Pınar Kural Enç tüketilen meyveler sağlıklı yaşamın ve hastalıklardan korunmanın anahtarının doğru beslenmekten geçtiğini belirterek, hastalıklara kalkan olan gıdaları açıkladı. Kural Enç, bağısıklık sistemini güçlendirmek için tüketilmesine özen gösterilmesi gereken besinlerin başında, kızılcık, ıspanak, tere, papaya, ahududu ve tatlı patatesin geldiğini söyledi.
Pozitif düşünmek, spor yapmak, düzenli uyku, stresten korunmak ve doğru bir beslenme modeli oluşturmak, hastalıklardan korunmada ve bağışıklığa tavan yaptırmada başvurulması gereken beş temel yöntem.
Doğru beslenme tüyoları şöyle:
'Tam bir anti-aging deposu kızılcık'
Vitamin ve mineraller bakımından çok zengindir. Faydası saymakla bitmeyen kızılcık, güçlü antioksidan özelliği ile soğuk algınlığı, grip başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunlarında yardımcı olur ve bağışıklığı güçlendirir. Bol lif içeriği ile sindirimi kolaylaştırır, zayıflama diyetlerinde tokluk hissini artırır. Vücudumuzdaki iltihaplanmayı önleyen, alerjileri azaltan, kan damarlarını güçlendiren muhteşem antioksidandır. Menopozdaki ateş basmalarını önler. Retinayı korur, berrak görüş sağlarlar.
Beynimizde bulunan epifiz bezi, hava karardıktan sonra melatonin hormonu salgılar. Yaşam ritmimizi ve uykumuzu bu hormona borçluyuz. Melatonin takviyesi günümüzdeki temel anti aging tedavilerinden biridir, kızılcık tam bir melatonin deposudur. Kanın pıhtılaşmasını artırır, çiğden hazırlanmış kızılcık suyu veya kaynatarak yapılan kızılcık şerbeti, kan pıhtılaşmasını düzenler. Özellikle şeker hastaları için yararlıdır. Kabuğu ateş düşürücü ve ishal kesicidir.
Havuç doğal viagra
Tavşanlar neden çok çoğalıyor dersiniz? Havuçtaki seks hormanlarını aktive eden bileşenler yüzünden. Kış aylarında bol miktarda bulunan havuç ve havuç suyu konusunca çok büyük önemi vardır. Vitamin ve mineral bakımından zengin olan havuç kış aylarında vücudumuzun günlük gereksinimini karşılar ve vücudumuza birçok yönden fayda sağlar. Bolca A vitamini barından ve B, C, D, E vitamini bakımından zengin olan havuç, kan yapar, vücudumuzu kuvvetlendirir, ishali keser, pekliği giderir, mide ve bağırsak rahatsızlıkların önlenmesinde vazgeçilmez bir bitkidir.
'Beyin fonksiyonları için ıspanak'
Antioksidan düzeyi çok yüksektir. Vitamin mineralleri ve protein açısından çok zengindir. Çeşitli kanser türleri ile mücadeleye yardımcı olur. Araştırmalar, yaşlanma ile ilişkili beyin fonksiyonlarındaki düşüşü azalttığı ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olduğunu göstermiştir. Yorgunluğu giderir. Kansızlığa iyi gelmesinin yanında soğuk algınlığı, ağız, boğaz ve göğüs hastalıklarına karşı da faydalıdır. Yüksek tansiyona karşı savaş açar. Sakinlik verir. Sindirimi kolaylaştırır. İdrar söktürücüdür. Yara ve yanıkları iyileştirir. Kemikleri ve dişleri güçlendirir. Diş çürümelerini önler, kolesterolü düşürür. Şeker hastalarına yararlıdır.
Damar sertliğine tere
A , B2, C, K,E ve PP vitaminleri içerir. Terede bulunan K vitamini, bir kadın için tavsiye edilen günlük miktarın yüzde 100’ünü sağlar. Sadece 1 su bardağı su teresi damar sertliğini önler ve kemikleri güçlendirir. Demir bakımından ıspanaktan daha zengindir. İyi bir kabızlık gidericidir. Kronik bronşit ve diğer göğüs hastalıklarında balgam söktürür. Göğüs anjininde de yararlıdır. Öksürüğü keser. Damla ve romatizma hastaları için çok şifalıdır. Kan şekerini azaltır, vücuttaki zararlı bakterileri öldürür. Yağ yakar ve zayıflamaya yardımcı olur.
'Her derde deva papaya'
C, A ve E vitaminleri barındırması nedeniyle, kalp hastalığı ve kolon kanserine karşı korur. Düzenli yendiği takdirde kabızlığa, kanayan basur ve kronik ishale iyi gelir, Enerji verdiği için çocuklar, hamile ve emzirenler için tam bir kuvvet deposudur.Sindirimi en kolay meyvelerden biri olmasının yanı sıra diğer besinlerin kolayca sindirilmesine de katkıda bulunur. Suyu sivilce ve siğillere kullanılabilir.
'Güçlü bir cephanelik ahududu'
Tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Kanı temizler, vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar.Yapraklarının özüterletir ve idrar söktürür. Bağırsakların çalışmasını düzene sokar. Kabızlığı giderir. Ateşi düşürür. Vücuda dinçlik verir. Ahududu suyuböbrek ve safra kesesi taşlarına çok faydalıdır. Boğaz, bademcik ve göz iltihaplarına iyi gelir. Göz iltihaplanmalarında suyuyla pansuman yapıldığında faydası vardır. Mide ülseri olanların kullanmamaları gerekir.
'Besin bombası tatlı patates'
Patates ve pancar arası bir tattır. Besleyicilik olarak da tam bir bombadır! Ayrıca sindirimi kolay ve alerji riski düşük olduğu için bebeklerin ilk besinlerden biridir. Mor olanlarda eşsiz bir pigment vardır ve bu pigment iltihap çözücülükten kanser önleyiciliğe kadar yararlıdır. A vitamininden çok zengindir. C vitamini, mangan, bakır, B6 vitamini ve mineraller içerir. Kan şekerini düzenler. Kalp krizi riskini düşürür. Doğal şeker içerir. Bu şekerler dolaşım sistemimizde yavaş salgılandığından kilo alımı ve şeker yükseltici etkileri azdır.