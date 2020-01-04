Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu yalanladı

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ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani ve milis komutan Abdülmehdi el Muhendis'i öldüren hava saldırısının ardından İran'a yakınlığıyla bilinen, çoğunluğunu Iraklı Şii milis güçlerin oluşturduğu Haşdi Şabi, konvoyunun bir hava saldırısı ile vurulduğunu duyurdu. Irak ordusu, Taji'nin yakınlarında böyle bir saldırı meydana gelmediğini ifade etti.

Reuters'ın Irak ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde de ABD'nin operasyonunda 6 kişinin öldüğü ve 3 milisin de ağır yaralandığı belirtilmişti.

Irak ordusu, bölgede bu saatlerde bir hava saldırısının meydana gelmediğini belirten bir açıklama yaptı.