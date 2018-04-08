T24 LogoT24 Logo
Spor

Badminton'da Özge Bayrak'tan bronz madalya 

İSTANBUL,(DHA) - Finnish Open 2018 International Challenge Badminton Turnuvası, 5 - 8 Nisan 2018 tarihleri arasında Finlandiya'nın Vantaa şehrinde düzenlendi

08 Nisan 2018 15:15

İSTANBUL,(DHA) - Finnish Open 2018 International Challenge Badminton Turnuvası, 5 - 8 Nisan 2018 tarihleri arasında Finlandiya\'nın Vantaa şehrinde düzenlendi.
2020 Tokyo Olimpiyatı\'na kota puan veren ve 4 gün süren turnuvada 33 ülkeden 304 sporcu madalya mücadelesi verdi. 2016 Rio Olimpiyat Sporcusu Özge Bayrak, sırasıyla Hindistanlı rakibi Shruti Mundada, Rus rakibi Anastasiia Semenova, Çin asıllı Alman rakibi Yvonne Li, Alman rakibi Luise Heım ve Danimarkalı rakibi Julie Dawali Jakobsen\'i mağlup etti. Ardından finale kalma mücadelesi veren Özge Bayrak, Endonezyalı rakibi Ruselli Hartawan\'a son sayılarda hakemlerin yanlı tutumlarından dolayı mağlup oldu. 
Milli Badmintoncu Bayrak, Tek Kadınlar kategorisinin 3\'üncüsü olarak bronz madalyayı hak eden isim oldu.
HEDEF TOKYO OLİMPİYATLARI
2016 yılında Rio Olimpiyat Oyunları\'nda ülkemizi temsil eden Özge Bayrak, Finlandiya\'dan bronz madalya ile ayrıldığı için mutlu ve gururlu olduğunu, kota puan müsabakalarının kendisi için son derece önem arz ettiğini ve hedefinin Tokyo Olimpiyatları\'nda 2\'nci kez ülkemizi temsil etmek olduğunu dile getirdi.
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik DE teşekkür konuşmasında şunları söyledi: \"Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak\'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan\'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum\"

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OpenInternational Challenge Badminton TurnuvasıNisanFinlandiya VantaaTokyo OlimpiyatıRio Olimpiyat SporcusuBayrakHindistanlıShruti Mundada RusAnastasiia SemenovaAlmanYvonne Li AlmanLuise HeımDanimarkalıJulie Dawali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24