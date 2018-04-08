Badminton'da Özge Bayrak'tan bronz madalya 

İSTANBUL,(DHA) - Finnish Open 2018 International Challenge Badminton Turnuvası, 5 - 8 Nisan 2018 tarihleri arasında Finlandiya\'nın Vantaa şehrinde düzenlendi.

2020 Tokyo Olimpiyatı\'na kota puan veren ve 4 gün süren turnuvada 33 ülkeden 304 sporcu madalya mücadelesi verdi. 2016 Rio Olimpiyat Sporcusu Özge Bayrak, sırasıyla Hindistanlı rakibi Shruti Mundada, Rus rakibi Anastasiia Semenova, Çin asıllı Alman rakibi Yvonne Li, Alman rakibi Luise Heım ve Danimarkalı rakibi Julie Dawali Jakobsen\'i mağlup etti. Ardından finale kalma mücadelesi veren Özge Bayrak, Endonezyalı rakibi Ruselli Hartawan\'a son sayılarda hakemlerin yanlı tutumlarından dolayı mağlup oldu.

Milli Badmintoncu Bayrak, Tek Kadınlar kategorisinin 3\'üncüsü olarak bronz madalyayı hak eden isim oldu.

HEDEF TOKYO OLİMPİYATLARI

2016 yılında Rio Olimpiyat Oyunları\'nda ülkemizi temsil eden Özge Bayrak, Finlandiya\'dan bronz madalya ile ayrıldığı için mutlu ve gururlu olduğunu, kota puan müsabakalarının kendisi için son derece önem arz ettiğini ve hedefinin Tokyo Olimpiyatları\'nda 2\'nci kez ülkemizi temsil etmek olduğunu dile getirdi.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik DE teşekkür konuşmasında şunları söyledi: \"Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak\'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan\'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum\"

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