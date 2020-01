Bach, İstanbulluları yemeğe davet ediyor

Hakan Erdoğan Prodüksiyon tarafından düzenlenen İstanbul’un yeni konser serisi ‘Bach Before and After’, İstanbullulara ilginç konserler ve orijinal mekânlar sunmaya devam ediyor. “Bach, Before and After”ın Nisan programında yine iki konser yer alıyor: Konserlerden ilki 27 Nisan'da St. Antuan Kilisesi'nde, diğeri ise 28 Nisan'da Sirkeci Garı Büyük Salonda gerçekleşecek.

Sirkeci Garı’ndaki konseri, garın ünlü ve tarihi lokantası Orient Express Restaurant’da yenecek güzel bir yemek izleyecek.

Bu iki konserde, İstanbullu müzikseverleri, pek az dinleme fırsatını bulabildikleri bir enstrüman karşılayacak: Org. Bu konserler için Çek Cumhuriyeti Konsolosluğunun katkılarıyla Çek Cumhuriyeti'nden sağlanan orgu usta müzisyen Jaroslav Tuma çalacak. Konserde ayrıca, yine usta bir sanatçı Vladimir Rejlek trompet çalacak.

Programda, Barok müziğin Bach, Vivaldi, Telemann, Pachelbel gibi en büyük ve en popüler bestecilerinin, herkesin severek dinleyeceği eserleri yer alıyor.

Etkinlik, Mayıs ve Haziranda açık havaya da çıkacak ve “Bach, Before and After, Bahar Festivali”nde izleyicilerini yine özel ve yeni mekânlarında ağırlamaya devam edecek.