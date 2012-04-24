T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bach, İstanbulluları yemeğe davet ediyor

"Bach, Before and After"ın Nisan programında, biri St. Antuan Kilisesi'nde, diğeri Sirkeci Garı'nda olmak üzere, iki konser gerçekleşecek

24 Nisan 2012 14:36

Hakan Erdoğan Prodüksiyon tarafından düzenlenen İstanbul’un yeni konser serisi ‘Bach Before and After’,  İstanbullulara ilginç konserler ve orijinal mekânlar sunmaya devam ediyor. “Bach, Before and After”ın Nisan programında yine iki konser yer alıyor: Konserlerden ilki 27 Nisan'da St. Antuan Kilisesi'nde, diğeri ise 28 Nisan'da Sirkeci Garı Büyük Salonda gerçekleşecek.

Sirkeci Garı’ndaki konseri, garın ünlü ve tarihi lokantası Orient Express Restaurant’da yenecek güzel bir yemek izleyecek.

Bu iki konserde, İstanbullu müzikseverleri, pek az dinleme fırsatını bulabildikleri bir enstrüman karşılayacak: Org. Bu konserler için Çek Cumhuriyeti Konsolosluğunun katkılarıyla Çek Cumhuriyeti'nden sağlanan orgu usta müzisyen Jaroslav Tuma çalacak. Konserde ayrıca, yine usta bir sanatçı Vladimir Rejlek trompet çalacak.

 
Programda, Barok müziğin Bach, Vivaldi, Telemann, Pachelbel gibi en büyük ve en popüler bestecilerinin, herkesin severek dinleyeceği eserleri yer alıyor.
 
Etkinlik, Mayıs ve Haziranda açık havaya da çıkacak ve “Bach, Before and After, Bahar Festivali”nde izleyicilerini yine özel ve yeni mekânlarında ağırlamaya devam edecek.
 
Konser Biletleri Biletix’ten ve Orient Express Restaurant’dan temin edilebilir.
 

ETİKETLER

BachVivalditelemannpachelbeljaroslav tumavladimir rejlekorgtrompetorient express restaurantsirkeci garıst antuan kilisesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24