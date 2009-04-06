'Babama yakışan bir ölüm oldu'

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun kızı Firuze, "Babamın suikasta kurban gittiğine inanmıyorum. Babama çok yakışan bir ölüm oldu" dedi



BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun kızı Firuze suikast iddialarının ardından ilk kez Show Haber'e konuştu: Babamın suikasta kurban gittiğine inanmıyorum. İçimde hiç şüphe yok. Tabii araştırılsın ki herkesin içi rahatlasın. Takdiri ilahi bu. Babama çok yakışan bir ölüm oldu. Bu kadar dua hiç kimseye nasip olmaz. Biri dayımın cep telefonuna şiir göndermiş. Şiirde 'Allah onu o kadar çok seviyormuş ki kendi kefenledi' yazıyordu. Gerçekten de öyle oldu



Öldüğü biliniyordu



BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun Keş Dağı’ndaki helikopter kazasında, anında yaşamını yitirdiği ve bu bilgiyi bazı parti yöneticileri ile kriz masası ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da bildiği belirtildi.



BBP MKYK üyesi ve parti avukatı Kemal Yavuz, Milliyet’e yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri İsmail Güneş’le son konuşan kişi olduğunu ve aldığı bilgilerin enkazın bulunmasında önemli veri oluşturduğunu söyledi. Yavuz, “Güneş‘in, ‘Dağın zirvesine yakın meyilli yerdeyiz’ lafı üzerine arama çalışmalarını dağın zirvesine kaydırdık” dedi.



‘Ağzı olan konuşmasın’



Yavuz, “Güneş, Yazıcıoğlu’nun öldüğünü kesin olarak teyid ediyor. Bunu neden geç açıkladınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Başkanın kaza sırasında öldüğü haberini hemen açıklamak, aileye bildirmek ters geldi. ‘Başkan öldü’ diye infial koparmanın anlamı yoktu. Ama bilmesi gerekenler, biliyordu. Ben Parti Genel Sekreteri’ne söyledim. Sonra Kahramanmaraş’taki kriz merkezine söyledim. Başbakan da ikinci gün geldiğinde öğrendi. Yetkililer bu konuşmayı biliyordu.”

Zehirlendiği iddiasıyla pilotun midesinden örnekler alınması konusunda, “Sadece bir şüpheyi ortadan kaldırmaya dönüktür. Adli tıp raporu, önümüzdeki hafta çıkacak” diyen Yavuz, kaza anında havada başka bir helikopterin olduğu iddialarının doğru olmadığını söyledi.



Cumhurbaşkanı’na iletildi



“Suikast, sabotaj, plotaj hatası ve normal kaza” ihtimallerini araştırdıklarını belirten BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu, “Şüpheler elbette var. Cumhurbaşkanımıza iletildi. Gerekeni yapacağını söyledi. Devletin ilgili birimleri de biliyor. Bu tip şüpheleri magazinleştirirsek, sokakta tartışırsak kendi kendimize olayın üstünü örtmüş oluruz. Ağzı olan konuşmasın” dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şanverdi de şunları söyledi:



Gülen Hoca’nın şüphesi



“Gerçeğin peşindeyiz. Pilotun zehirlenmesi bir ihtimal. İçişleri Bakanı, Vali ve Garnizon Komutanı kazanın olduğu gün bize ‘ELT cihazı yok, sinyal gelmiyor’ dedi. Sonra varlığı söyleniyor. ELT cihazı olsaydı bulunurdu. Uzmanlarımız ‘Anten kırık olsa da bulunur’ diyor. Fethullah Gülen hoca gibi birçok insan suikast, sabotaj gibi şüphelerini iletti. Bütün alternatiflerin üzerine gideceğiz. Kayseri Valisi kasıtlı yönlendirilmiş olabilir. Televizyonlar AA’nın haberini yayınlayınca, köylüler aramaktan vazgeçti. Arama çalışmaları sabote edildi. Kaza gününü kaybettik. Valinin açıklaması kadar, haberin sekiz gün sonra çekilmesi skandal. Birileri korunmak isteniyor.”

