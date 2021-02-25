"Babam beni kaçırdı, hayatım tehlikede" diyen Dubai Emiri'nin kızı Prenses Latife, ablası için de yardım istedi 

'Ablamı kırbaçladılar'

Prenses Latife'nin, rehin tutulmaya başladıktan sonra dış dünyayla bağlantısı olduğunun anlaşılmaması için mektuba Şubat 2018 tarihini koyduğu belirtiliyor.

Ocak 2018'de kaçırılan Prenses Latife mektubunda ablasının Dubai'ye getirildikten sonra "tecrit edildiğini, yargılama yapılmadan ve ne zaman serbest kalacağını bilmeden alıkonulduğunu ve ayaklarından kırbaçlanarak işkence gördüğünü" söylüyor.

Cambridgeshire polisi, bir avukat aracılığıyla yaptığı başvurudan sonra Prenses Şamsa'nın kaçırılmasıyla ilgili olarak 2001'de soruşturma başlatmıştı.

Ancak polis ekibinin Dubai'ye gitmesi engellenince soruşturma sonuçsuz kalmıştı.

Daha sonra Şeyh Muhammed'in temsilcilerinin bu dönemde İngiltere Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Polis 2018'de olayı yeniden incelemeye başlamıştı. Soruşturmaya katılan bir yetkili davayla ilgili "önemli hassasiyetler olduğunu" kabul etti.

Yüksek Mahkeme'nin kararından sonra başlatılan incelemenin sonuçları 2020'de yayımlandı.

Cambridgeshire polisi BBC'ye açıklamasında, Prenses Latife'nin mektubunun kendilerine ulaştığı ve bunun devam eden soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu çok karmaşık ve ciddi bir mesele. Detayların kamuoyuyla paylaşılması uygun değil" denildi.

Daha önce, İngiltere'nin güçlü bir müttefiki olan BAE'nin yaptığı girişimler sonrasındaki tavrıyla ilgili sorularla karşı karşıya kalan Dışişleri Bakanlığı da BBC'ye açıklamasında bunun iki kişi arasında özel bir mesele olduğunu, polisin soruşturması ve bunun sonuçlarında bir rolü olmadığını savundu.

Bakanlık, Seyh Muhammed'in ofisiyle dava konusunda bir temasın olup olmadığı konusundaki soruları da yanıtsız bıraktı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Prenses Latife'nin geçen hafta yayımlanan görüntülerinin "çok rahatsız edici olduğunu" söylemiş ve "Bu alandaki gelişmeleri yakından izleyeceklerini" söylemişti.

2018'de Dubai Kraliyet Mahkemesi BBC'ye Prenses Şamsa için "Hayranlık uyandırıyor ve değer görüyor" demişti.