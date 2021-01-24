Baba İlyas’tan Pir Sultan’a, Amazonlar’dan Kadıncık Ana’ya; farklı bir tarih kitabı: Ecdadımız

Ragıp İncesağır'ın Anadolu tarihini emek perspektifinden anlattığı kitabı Ecdadımız, Su Yayınları'ndan çıktı. Kitap tarihi sıkıcı ve küf kokan raflardan indirip, tartışmaya açıyor.

İncesağır kitapta Aristonikos’tan Karbaias’a, Baba İlyas’tan Pir Sultan’a, Amazonlar’dan Kadıncık Ana’ya, Hacı Bektaş’tan Köroğlu’na, Anadolu tarihinde baskıya uğrayanların tarihine odaklanıyor. Yazara ait kolaj-illüstrasyonların yanı sıra minyatürler, gravürler, resimlerle hatta barkodlarla verilmiş müziklerle dönem, olaylar ve kişiler ete kemiğe bürünüyor...

Kitapta göze çarpan yaklaşım, ecdad kavramını kanla, soyla değil bu topraklardaki direniş geleneğinin sürekliliği içinde yeniden tanımlaması. Türkmen bilgeleri kadar, Roma’ya başkaldıran Bergamalı kölelerin lideri Aristonikos da var kitapta, Selanik’e el koyup emekçi konseyi ile yöneten Zealotlar da, Muaviye’ye bayrak açan Ebuzer de var, Emevi devletini yıkan isyanın lideri Ebu Müslim de…

Aralara serpiştirilmiş, başlığı “Geçmişi Bugüne Bağla” olan yan notlar da kitabı ilgi çekici kılmış. Yüzlerce yıl önceye ait bir hayat ya da bir direnişin bugüne yankıları, bugün ne ifade ettiğine dair bu notlar, kitabın iddiasını destekliyor: “Tarih olup biten olaylardan ibaret değildir. Bir sürekliliğin izini bulursak, bugünü daha iyi anlamak ve bugünün sorularına daha net cevaplar üretmek mümkün olabilir.”

Ragıp İncesağır, "Mevcut tarih anlatısı, bugün ne barışa hizmet ediyor ne de karın doyuruyor. Oysa tarihi doğru okumak ekmek ve kardeşlik mücadelesine büyük hizmet edebilir. Bu kitap geçmişe bakıyor ama ayaklarını bugüne basmış, bugüne cevaplar arıyor" diyor.