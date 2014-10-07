Aziz Yıldırım'dan şike davası açıklaması: Mahkemede herkesle hesaplaşacağız

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 'şike davası'ndaki yeniden yargılama hakkında "Mahkemeye herkes gelecek ve herkesle hesaplaşacağız" dedi.

Sarı lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki bayramlaşma töreninde konuşan Aziz Yıldırım, "Şike davası"nda yeniden yargılama olacağını hatırlatarak, "Devlet yeniden yargılamaya başladığında her şey ortaya çıkacak. Herkes de mahkemede olacak. Basın da orada olacak. Ben, dün neysem bugün de oyum. Dün yapılan yanlışları da unutmadım. Yeniden yargılamaya herkes gelecek ve herkesle hesaplaşacağız" diye konuştu.

Yıldırım, gazetecilere de gerçek dışı haber yapmamaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe'nin bayramlaşma törenine Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'ın yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri, kongre üyeleri, kadın ve erkek basketbol takımları, kadın voleybol takımı, amatör sporcular ile altyapıdaki oyuncular da katıldı. Salona girdiğinde alkışlarla karşılanan başkan Yıldırım, sporcularla tek tek ilgilenerek bayramlaştı. Öte yandan bayramlaşma töreni sırasında salona üzerinde "Sn. Başkan, 16 şerefli yıl kutlu olsun. Hedef 1 milyon üye" yazılı pasta getirildi. Aziz Yıldırım pastayı, Fenerbahçe Ülker Başantrenörü Zeljko Obradovic'e kestirdi.

