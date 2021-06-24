Aziz Yıldırım: Fenerbahçe’nin geleceğinde tehlike görüyorum; her şeyi satıyor, yarın kulübü de satar

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında konuştu ve "Fenerbahçe'nin geleceğinde tehlike gördüğüm için konuşacağım. Kongrede gerekirse konuşma yapacağım. 16. madde kesinlikle geçmemeli. Her şeyi satıyor, yarın kulübü de satar. Bunun önüne geçmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Öncelikle seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Yıldırım, mevcut yönetimin enkaz edebiyatı yaptığını belirtti ve Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi. Yeni yönetime kötü bir tablo bırakmadıklarını dile getiren Aziz Yıldırım, Ali Koç'a yüklendi ve "3 senede çok sıkıntılar çektim diyor. Hapis mi yattın. Pandemi de evden çıkmadın, herhalde o" diye konuştu.

3 Temmuz sürecine de değinen eski başkan, Ali Koç için "'3 Temmuz'a sahip çıkacağız' diyor. Hiçbir yerinde yoktun ki abi sen" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu 16 bin üye sayın Ali Koç'u neden seçmiş, onu anlamamış"

3 yıl önce Fenerbahçe kongresinde sayın Ali Koç büyük teveccühle başkan seçildi. Biz de arkadaşlarımızla karar verdik, Fenerbahçe için demeç vermeyecektik. Ama arada bizi tahrik ettiler. "Konuştuğumuzda neden konuştunuz, konuşmadığımızda neden konuşmuyorsunuz?" dediler. Bizi tuzağa çekmeye çalıştılar. Dün verdiğimiz söz benim ve arkadaşlarım için bitmiştir. Bugünden sonra Fenerbahçe aleyhine yapılan her şeyle ilgili konuşacağız.

3 senedir bir enkaz edebiyatı var. 'Biz çok kötü bir mali tablo aldık'. Hayır, biz böyle bir tablo bırakmadık.

1998'de 1 oy farkla başkan seçildim. Fenerbahçe için 50 tapu aldım. Arkadaşlarla hiç parayı harcayalım diye düşünmedik. Bugün Fenerbahçe'nin mal varlığı borçlarından fazladır. Sayın başkan ya hesap bilmiyor ya da kitap. Beşiktaş ve Galatasaray'ın malları var diyor. Beşiktaş'ın bir stadı, karşıda kamp tesisi ve bir de apartmanı var. Galatasaray'ın iki tarafı da devletin yaptığı stat. Selahattin Beyazıt başkanın aldığı arazi ve oradan dolayı gelecek nakit para var. Başka bir şey var mı?

Fenerbahçe'nin neyi var? Bu yönetim geldiğinden beri bir tane ağaç diktiler mi? Kulübün oraya bir bekçi kulübesi diktiler. Onun dışında bir şey yok. Sayın Ali Koç bu kulübe neden geldiğinin farkında değil. Bu 16 bin üye sayın Ali Koç'u neden seçmiş, onu anlamamış. Pamuk Prenses'i alıp uçuracaktın. Pamuk Prenses küme düşüyordu. Tarihinde iki kez küme düşüyordu. Biri Ali Şen döneminde, averajla kümede kaldı. Bundan üç sene önce küme düşmekten kurtuldular. Fenerbahçe taraftarı başarılı bir futbol takımı ve spor kulübü bekliyor. "Ben şampiyonluk sözü vermedim" diyor. Fenerbahçe'ye başkan olan herkes şampiyonluk sözü vermek zorundadır Biz stat yaptık. Ülker Stadyumu... Kulüp imkanlarıyla ve bankadan borç alarak yaptık. 100 milyon dolara yakın maliyeti oldu. Ülker Arena'nın değeri bugün 130 milyon dolar olarak görünüyor" dedi.

"3 senede çok sıkıntılar çektim diyor; Hapis mi yattın"

Yıldırım "Hep bahaneleri var "Enkaz aldık" diyorlar. Ben 1998'de Ali Şen'den görevi devraldığımda Ali Şen, haysiyet divanından döndü. Başkan Aziz Yıldırım bu öneriyi reddetti" diye haber var. Biz buralara buradan geldik. 3 senede çok sıkıntılar çektim diyor. Hapis mi yattın. Pandemi de evden çıkmadın, herhalde o. Başka yok. Ali Koç'un bir sıkıntısı var. Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından rahatsız oluyor. Biz seçilseydik, Fenerbahçe'nin şartları neyse bizler de onu yaşayacaktık. Biz kaçmadık ki. Yine kaçmayız. "Herkes bana saldırıyor" diyor. Pendik maçında 2-1 yenildik. Bizi istifaya davet ettiler. Aldık kongre kararı. Bir tanesi gelip aday olmadı. Biz mecbur devam ettik. Şampiyon olduk. Evden bırakmamı istediler, bıraktık. İnsanlar yürüdü.

Sonra Denizli faciası yaşadık. FETÖ operasyonları başladı. Yine telefonlar, geri döndük. Sonra hapse gittim. Kendim için gittim(!). Orası çok güzeldi.... Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Bizi düşman olarak, rakip olarak görme. Bize rakip olmanın tek şartı var. 20 sene başkanlık yapacaksız, şampiyonluklar kazanacaksın. Sonra gözümün üzerinde kaşım var demeyeceksin, hapse gideceksin. Bugüne kadar sustuk. Her gecenin bir sabahı var. Ayıp denen bir şey var: Sustukça üzerimize geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim. Beni yeniden soyundurmayın. Korkuyorsunuz. Korku dağları sardı. Boykot yapacaklar diyorsunuz. Biz Fenerbahçe'yiz, boykot yapmayız. Bizim bir suistimalin varsa bizi mahkemeye verin" ifadelerini kullandı.

"Ali Koç 3 Temmuz'un neresinde anlamadık"

Forbes dergisi, 'Aziz'in mucizesi' diye başlık attı. Gelecek 20 yılın takımlarından biri olarak gösteriyorlardı bizi. Sonra 3 Temmuz... Sayın Ali Koç 3 Temmuz'un neresinde, bunu anlamadık. Bir gün 3 Temmuz kırmızı çizgimiz diyor, 2013'ten sonra yönetim başarısızlığıdır diyor. Karar ver. 'Benim dava arkadaşlarım bana FETÖ'cü diyor' dedi, böyle bir şey yok. Buna girersek, önce Hakan Şükür'ün suçlamalarına cevap vereceksiniz.

"Basketbolu A.Ş. haline getir, talibim; Obradovic'i getireceğim"

Bir marka yarattık, Fenerbahçe basketbolu... Obradovic'le dost ilişkimiz vardı. Obradovic gibi bir hocayı o dönem bulmak hem zor, hem de kaybettikten sonra onun yerini doldurmak zor. Marka olan Fenerbahçe basketbolunun bu hallere düşmesine çok üzülüyorum. Basketbol takımı. Sayın Ali Koç, basketbol takımını A.Ş haline getiriyorum de. Ben de o A.Ş'yi almaya talibim. Yarın da Obradovic'i getiriyorum. Yalnız AŞ haline getireceksin. Obradovic'i getireceğim. Her sene de Final Four oynayacağız.

Futbol takımı 6 kez şampiyon oldu. Bir şeyler söyleyeceğim de ayıp oluyor. Koç'un çocuğuna bir şey demek istemiyorum. Rahmi Koç'a saygım var. Çünkü hapishanede beni ziyaret etti. Bir şeyler söyleyip onu kırmaktan çekiniyorum. Ama o çekinmiyor. Altı senede bir defa şampiyon olduk. 9 senede 4 defa şampiyonluk kazanmışız. Ya hesap bilmiyor. Hey Allah'ım...

"Fenerbahçe, Anadolu takımı haline geldi"

Atletizm aynı şekilde. Kürekte, boksta. Herkese teşekkür ediyoruz. Büyük Fenerbahçe'yi yarattık. Fenerbahçe kan kaybediyor. Fenerbahçe, Anadolu takımı haline geldi.

"Sen pamuklara sarmalandın"

52 tane oyuncuya kaç lira para verdi. Hangisine ne kadar transfer bedeli ödedi, bilen var mı? Şeffaf olacaktı! Kurumsal yapıymış. Yesinler. Böyle kurumsal yapı görmedik. Şimdi para yok, Fenerbahçe batmış. Ama sen 52 oyuncuyu alabiliyorsun. Bunu 30 milyon Dolar ile yapıyorsun. Antrenörleri getiriyorsun, Coco'ya 1,5 milyon Dolar tazminat veriyorsun. Mourinho'yu getirsen daha iyiydi.

Mesut Özil. İrfan Can Kahveci'yi kaça aldılar? Bilen varsa söylesin. Bunlar için bugüne kadar 1 lira TFF'ye göstermediler. Ama önümüzdeki seneden sonra çok ödeme var. Başakşehir'den aldıkları Kahveci'ye Galatasaray ve Marsilya 4.5 milyon euro önerdiler. Biz 11 milyon euroya aldık. Sakın bizi yalanlamaya kalkmasınlar. Evrakları gösteririm. Galatasaray 9 verdi diyorlar, Galatasaray'a gitmesin diye alıyorlar. Yazık. paralarına da, Fenerbahçe'ye de yazık. Ali Bey'i de kandırıyorlar.

"Emre Belözoğlu şampiyon yapsaydı, devam edecek miydiniz?" sorusuna "Ben belki olmayacaktım. Ben sokakta büyüdüm. Benim babam öğretmenim. Ben bilye oynuyorum, çelik çomak oynuyorum. Sen pamuklara sarılı büyüdün. Biz çok dayak yedik. Yanına sağlam isimler al. Bu isimlerle gidersen olmaz. Saygın insanlar ve titr olarak yüksekte olması lazım. Yoksa kalkmaz. Benim yönetimim burada. Hepsinin mesleği titri var. Benim yönetimimden bir başkan (Ali Koç) bir de Federasyon başkanı çıktı, Nihat Özdemir. Bıraksam yanımdaki arkadaşlardan da bir başkan çıkar. 'Ben başkan olacağım' dedim. Şaka bir yana aday olmayacağım.

"Hocacılar ve FETÖ'cüler bu kulübe giremez"

Çekildik kenara oturuyor yok bundan sonra. Protokolde oturacağım. Beni görecekler. Loca almayacağım. Bak loca almam, paşam. Ben bedava, devletten. Ona göre, bilin.

Katarlılar'a resim çektirdim. Oradan Katarlılara satacaktı dendi. Bir kere daha ifade etmek isteriz ki Fenerbahçe Spor Kulübü hiçbir siyasi oluşumun, hiçbir sermaye grubunun da kontrolü altında olamaz. Adı ne olursa olsun, hiç kimse bu kulübü satamaz, peşkeş çekemez. O gün biz burada oluruz. Ben bu kulüpte hocacıları, FETÖ'cüleri görürsem buradayım. Hocacılar ve FETÖ'cüler bu kulübe giremez. Bunu bilsinler.

"Kadıköy'den çıkış yok sloganı bitti"



Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. İlk sezonda Galatasaray'a karşı, 15 yıllık Beşiktaş'a karşı yenilmezlik serisinin bitişi, Trabzon'a karşı yenilmezlik serisinin bitişi. Sahamızda yenilgi rekoru kırıldı. Artık Kadıköy'den çıkış yok sloganı bitti. 3 sezonda 3 farklı takımın şampiyonluğunu gördük. Avrupa'ya gidemedik. Sportif başarın nasıl diyorlar, 6 diyor. Sıfır. Hepimizin gurur duyduğu bir Fenerbahçe devraldı. İsviçre saati gibi çalışan bir Fenerbahçe aldı. Ne hale geldi biliyorsunuz.

"3 Temmuz'un hiçbir yerinde yoktun"

Ali Koç seçim sloganında, "Bayrakları hazırlayın, güneş doğacak" diyor. Bilmediği bir şey var, Kalamış'ta güneş batar, mehtap vardır, yakamoz vardı. Bayrakları çıkarın diyor. Bayrakları çıkardık, ne yapacağız bu bayrakları?

3 Temmuz'a sahip çıkacağız diyor. Hiçbir yerinde yoktun ki abi sen. Zorla söyletiyorsun bize. 3 Temmuz'u yaşayan içinde yaşasın. Kulübe düşen görevler neyse yapsınlar. 3 Temmuz'la ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum.

Volkan Ballı konusu var. En sevdiğim konu. Geçen hafta İlhan Bey'e gelip sarılıyor. "Fenerbahçe şike yaptı sözü var. Bu adam onu söylüyor. "Başkan bana "Alkolik" demişti ondan dolayı o tweet'i atmıştım" diyor. Bak Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsem onunla birlikte seni göndereceğim. Bana kızgınsan bana söyle. Kulübe neden söylüyorsun. Bak Ali Koç, bunları temizle. Bunları temizle. Kulüpçülük ayrı bir şey. Şirketleşme, şirket ayrı bir şey.

Volkan Ballı diyor ki, "Konuşursam, Aziz Yıldırım sokağa çıkamaz" diyor. Peşindeyim, bu külüpten gidecek. Neden gidecek. Fenerbahçe'yi suçladığı için gidecek. İyiler hep kazanır diyordun. İyi değilmişsin demek bak kazanamadın. 3 Temmuz'a ihanet edenleri bu kulüpten temizle.

Aurelio'yu getirdiler. "Ersun Yanal gelemez" dedim, getirdiler. "Gökhan ve Caner gelemez" dedim. Getirdiler. Bir Alex kaldı. Semih Özsoy'a söylediğin sözleri ben kardeşime söylemem. Bir gün baktınız yönetim kurulunda kavga etmişler, ayrıldı. Fenerbahçe, 3 yılda ne yatırım yaptı?

16. madde var, tehlikeli madde

Bu maddelerde şirketi alıp devrediyor, ama soyut. Somut yok. Gayrimenkulleri, hisse senetlerini satıyor. Burada bir rakam belli değil. 16. maddeyi çeksinler. Bu maddelerini güzelce anlatsınlar. Benim anlayacağım, herkesin anlayacağı şekilde. Öyle yapsınlar. Bir ay içinde genel kurul yapsınlar ve orada kabul edelim. Bunun arkasından kulübü de satıyoruz diyebilirler. 16. maddeye karşıyım. Bunu çeksinler. Daha ilerisi mahkemeye götüreceğim. Kapalı, ne olacağı belli değil.

Maddede yeni şube kurulması var. Üç tane şube kuruyorlar. Bunların bütçesini en azından 5'er yıllık yapmadan açmasınlar. Bunları da gereksiz zevkleriniz için yapmayın.

Fenerbahçe Üniversitesi'ni hangi şartlarda Medicana grubuna verdiniz. Bu üniversiteyi kurarken sayın Cumhurbaşkanımız "Neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?" dedi. Ben de "Rakibin üniversitesi var" dedim. O da "O onlara ait değil" dedi. Ben de "O zaman biz ilk olalım" dedik. Güldü. O zaman 50 milyon çok büyük bir paraydı. Teminat verdik. Bu üniversiteyi Medicana'ya verdiler. 50 trilyon almışlar. O zaman onu da bizim borçlardan düşün.

8 tane Ataşehir'de lojman aldık. Onları da satmışlar. Şile'de arsa vardı. Onu da satmışlar. Neleri sattıkları belli değil. Hep duyuyoruz. İnşalah açıklarlar.

Kimse Fenerbahçe Kulübü'nü satamaz kardeşim! Nokta. Kimin ne korkusu var! Yapamazlar. Futbol AŞ'de sıkıntı var ama onu bilin.