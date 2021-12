Azerbaycan Dağlık Karabağ'daki mayın haritalarını istiyor

Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davada Azerbaycan, Dağlık Karabağ savaşında geri aldığı topraklardaki mayınların yerlerini gösteren haritaları Ermenistan'dan alabilmek için talepte bulundu.Azerbaycan ile Ermenistan arasında geçen yılki Dağlık Karabağ savaşıyla ilgili olarak Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen davalarda bu kez de Bakü acil tedbir talebinde bulundu. Azerbaycan, savaşta geri aldığı topraklardaki mayınların yerlerini gösteren haritaların Ermenistan tarafından Bakü'ye verilmesini istedi. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmada konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elnur Mammadov, talep ettikleri acil tedbirlerin, Ermenistan'ın söz konusu haritaları vermeyi reddetmesinin oluşturduğu "büyük tehdide" karşı korunulması için bir an önce alınması gerektiğini söyledi. Mammadov, mayınların yerleştirilmesinin, Ermenistan'ın "onlarca yıldır sürdürdüğü etnik temizlik operasyonunun devamı" niteliğinde olduğunu ve "bu toprakların Azerilerden arındırılmasının" amaçlandığını söyledi. Azerbaycan geçen yılki savaşta Ermeni güçlerini Dağlık Karabağ ve çevresinde 1990'lı yıllardan beri kontrol ettiği topraklardan çıkararak bölgeyi geri kazanmıştı. Azerbaycan'ın Türkiye'den de askeri destek aldığı savaş, Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesle son bulmuştu. Karşıklıklı suçlamalar Geçen hafta Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen bir başka davada da Ermenistan, Azerbaycan'ı Ermenilere yönelik etnik temizlikle suçlarken "şiddet ve nefret döngüsünün sona erdirilmesi için" mahkemedenBakü'ye karşı acil tedbirler almasını istemişti. Bu suçlamayı reddeden Azerbaycan ise etnik temizliği yapanın Ermenistan olduğunu savunmuştu. Azerbaycan ve Ermenistan geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda karşılıklı olarak açtıkları davalarda, birbirlerini Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'yi ihlal etmekle suçluyor. Her iki ülke de bu anlaşmaya taraf. Duruşmalarda dava esastan ele alınmıyor ancak mahkeme tarafların iddialarını inceleyerek acil tedbir taleplerini değerlendiriyor. Ülkeler arasındaki ihtilafları gidermekle yükümlü Uluslararası Adalet Divanı, bu davalarda yargı yetkisi olup olmadığını henüz belirlemedi. DW,rtr/CÖ,EC © Deutsche Welle Türkçe