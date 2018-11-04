Ayvalık'ta kaza: 6 yaralı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp zeytinlik alan savruldu. Ters dönen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun, Ayvalık’ın kırsal mahallelerinden Murateli sapağında meydana geldi. Çanakkale\'den Ayvalık yönüne giden 10 YA 322 plakalı özel otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıktı. Bariyerleri aşan otomobil, zeytinlik alana uçtu. Ters dönen otomobuilde bulunan Fatma Kurt, Güllü Kurt, Gülnihal Kurt, Ayhan Zengin ve Fatih Kurt ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI