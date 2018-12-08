Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş maçının ardından

Sergen Yalçın: \"Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı\"

Şenol Güneş: \"Maçtan önceki düşüncemiz sahaya tam yansımadı\"

\"Bu yarış devam edecek\"

Engin ANAK / ALANYA-ANTALYA,(DHA) -

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, aldıkları 1 puandan mutlu olmadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig\'de 15\'inci haftanın açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanayspor, sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Aldıkları 1 puan için mutlu olmadıklarını söyleyen Sergen Yalçın, \"Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kazanacak fırsatları yakaladık. Ama sonuçlandıramadık. Maalesef kaleciyi geçemedik. Takım çok iyi mücadele etti, oyuncularımın performansından memnunum. Çok iyi savunma kurgusu uyguladık. Neredeyse rakibe pozisyon vermedik. Biraz daha geliştirmeliyiz. Oyunsal anlamda kendimizi daha da geliştirmeliyiz. Önümüzde zorlu maçlar var. Bugün oyun ve mücadeleden çok memnunum\" dedi.

ŞENOL GÜNEŞ: \"MAÇTAN ÖNCEKİ DÜŞÜNCEMİZ SAHAYA TAM YANSIMADI\"

Maçtan önceki düşüncelerinin tam olarak sahaya yansımadığını söyleyen Şenol Güneş, \"Maçtan önce kazanma isteğimiz ve moralimiz vardı, sahaya bunu yansıtamadık. Oyuna hızlı başladık ve toparladık. Hücumda fazla pozisyon üretemedik. Çıkışta top kayıplarımız oldu. İyi pas yapamamak, kaybedildikten sonra özellikle son bölümde rakibe de kontradan pozisyon verdik. Maçtan önceki düşüncemiz sahaya tam yansımadı. İstek var ama daha tempolu olmalıydı, kopmalar oldu. Rakip takım haklı olarak 3 puan alamazsa bir puan gayet normal. Onlar elinden geleni yapmış olabilir ama bizim tempomuz çok yavaştı. Bir takımın yavaş olması, temposunun az olması etkinliğini azaltır. Zaman zaman pozisyon oldu ama karşılıklı, bizim için yeterli değildi. Sonuç olarak iki puan kaybettik\" ifadelerini kullandı.

\"BU YARIŞ DEVAM EDECEK\"

Bir gazetecinin \"Şampiyonluk yarışında ciddi bir yara alındığını düşünüyor musunuz?\" sorusu üzerine Güneş, \"Puanların ne olacağını bilemeyiz. Her maçta kaybedilen puanlar olumsuzluk arz ediyor, bugün için de geçerli. Geçmişte de kazanabileceğimiz maçlarda puan kaybettik. Bugün bizim için beklenen bir kayıp puan değildi. Bu yarış devam edecek. Kimin ne yapacağı belli olmaz. Bu rakipler içinde, bizim için de geçerlidir. Biz sadece kendi oyunumuzu daha üst seviyeye çıkararak her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Bugün kazansaydık bile yeterli bir oyun olmadığını söyleyebilirim\" diye konuştu.

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